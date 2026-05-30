La delegación capitalina concluyó con éxito su segunda participación en ITB China 2026, una de las ferias turísticas más importantes a nivel mundial. La delegación concretó 276 citas de negocios con agencias de viajes y empresas turísticas chinas.

La Ciudad de México se fortalece como destino estratégico en ITB China. La delegación capitalina concluyó con éxito su segunda participación en ITB China 2026, una de las ferias turísticas más importantes a nivel mundial.

Durante los tres días de actividades en Asia, la delegación concretó 276 citas de negocios con agencias de viajes y empresas turísticas chinas, conforme la estrategia de promoción internacional impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México. Entre las reuniones más relevantes destacaron los encuentros con agencias autorizadas por la FIFA para la comercialización de boletos y paquetes turísticos del Mundial de Futbol 2026.

Dichas empresas ya promueven paquetes diseñados específicamente para asistir al partido inaugural que se celebrará en la Ciudad de México, lo que representa una importante oportunidad para atraer visitantes internacionales de alto poder adquisitivo. La secretaria de Turismo de la CDMX, Alejandra Frausto, subrayó la relevancia del mercado chino para la capital del país y destacó el interés de fortalecer el intercambio cultural y turístico entre ambas naciones.

Respecto al Mundial 2026, informó que se busca aprovechar la oportunidad de la Copa Mundial para profundizar la colaboración y promover una relación de cooperación turística estable y de largo plazo con China. Jennie Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, destacó el crecimiento sostenido del mercado chino hacia la capital mexicana.

Explicó que se ha trabajado en distintos mercados durante todo este año, como el mercado chino, que incrementó su llegada entre 11 y 15 por ciento respecto al año pasado. Además, se anunció el próximo lanzamiento de una campaña conjunta con Huawei, mediante la cual la oferta turística de la Ciudad de México será promocionada en millones de dispositivos móviles en China continental.

En el marco de la feria, la delegación sostuvo también una reunión con directivos de China Southern Airlines, con el objetivo de explorar futuras colaboraciones y analizar la apertura de nuevas rutas aéreas hacia la Ciudad de México. En materia de innovación y facilitación turística, se llevó a cabo una reunión de trabajo con Tencent, empresa creadora de la plataforma WeChat, dando continuidad a las mesas de diálogo iniciadas en diciembre pasado durante el China International Travel Mart, celebrado en Haikou.

La dependencia informó que actualmente avanzan las gestiones para que turistas chinos puedan realizar pagos mediante WeChat en establecimientos de la Ciudad de México. Gracias al soporte de una aplicación mexicana, ya es posible procesar estas transacciones; sin embargo, ambas partes acordaron continuar trabajando para ampliar la cobertura de este servicio y mejorar la experiencia de viaje del mercado chino.

Asimismo, se realizó la presentación oficial del destino Ciudad de México en la tienda insignia de Huawei ubicada en Nanjing Road, el espacio más emblemático de la firma tecnológica a nivel mundial. El evento contó con la presencia del presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Shanghái, Xin Zuowei, y del director de Turismo de Shanghái, Zhong Xiaomin, ante más de 100 agentes de viajes locales





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