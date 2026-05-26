La Ciudad de México se suma a Jalisco y al Estado de México para contar con su Sistema de Cuidados

El pleno del Congreso capitalino aprobó la Ley que establece que es una responsabilidad compartida entre las autoridades capitalinas y alcaldías, así como de comunidades e iniciativa privada. La legislación establece las responsabilidades que debe tener cada nivel de gobierno, desde la Jefatura de Gobierno a las alcaldías, y plantea la infraestructura social que se va a desarrollar como comedores, centros de cuidado infantil, casas de día para los adultos y para personas en situación de calle.

La Ciudad de México se sumó a Jalisco y al Estado de México para contar con su Sistema de Cuidados. Con 64 votos a favor y cero en contra, el pleno del Congreso capitalino aprobó la Ley que establece que es una responsabilidad compartida entre las autoridades capitalinas y alcaldías, así como de comunidades e iniciativa privada.

La legislación establece las responsabilidades que debe tener cada nivel de gobierno, desde la Jefatura de Gobierno a las alcaldías, y plantea la infraestructura social que se va a desarrollar como comedores, centros de cuidado infantil, casas de día para los adultos y para personas en situación de calle. La Ley reconoce que la carga de trabajo recae en las mujeres por lo que busca distribuir las tareas de manera más equitativa.

"Hay que reducir el peso del trabajo que ha descansado en las mujeres, hay que redistribuir, hay que –como hombres– asumir esta responsabilidad y quitar el rol de género del trabajo de los cuidados. Vamos también a reducir el tiempo que las mujeres dedican al cuidado", dijo el diputado Víctor Varela, de Morena





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