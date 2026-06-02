La Clínica de la UNAM en San Miguel de Allende se ha consolidado como una alternativa de atención médica regional, ofreciendo servicios de salud integral y formación profesional a la población regional.

La Clínica de la UNAM se convierte en una alternativa de salud en San Miguel de Allende. La clínica, que ofrece servicios de salud integral, ha atendido a más de 8 mil pacientes desde su apertura en la región.

Los servicios incluyen atención médica, formación profesional y programas de salud para la población regional. Los estudiantes y especialistas de la UNAM ofrecen servicios de salud accesibles para la población regional. La clínica cuenta con una lista de espera de hasta dos meses para acceder a los servicios, por lo que el titular del recinto universitario, Javier de la Fuente, ha expresado su intención de ampliar las instalaciones e incluso llevar licenciaturas al campus.

Además de ofrecer servicios de salud a la comunidad, la UNAM ofrece oportunidades de práctica profesional a estudiantes y especialistas, fortaleciendo así el vínculo entre la universidad y la sociedad. La clínica opera de lunes a viernes, en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. La clínica ha atendido a más de 8 mil pacientes desde su apertura en la región.

La clínica ofrece servicios de salud integral, incluyendo atención médica, formación profesional y programas de salud para la población regional. La clínica cuenta con un área de salud visual en la que se realiza la detección y diagnóstico de enfermedades de la vista, se revisa la necesidad de lentes y seguimiento a casos específicos como el glaucoma y terapia visual.

La clínica también cuenta con un área de fisioterapia que ofrece servicios de ortopedia, neurología y geriatría mediante el programa de revitalización geriátrica y envejecimiento activo, enfocado en adultos mayores. La clínica ofrece terapias para deportistas y busca incentivar a las personas a prevenir a través del fortalecimiento. La clínica también ofrece servicios de odontología, incluyendo odontopediatría, endodoncia, prótesis, periodoncia, extracciones y restauraciones, además de realizar jornadas de detección de cáncer bucal.

La clínica cuenta con un área de odontología que concentra una alta demanda por sus servicios especializados de bajo costo





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