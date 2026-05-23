La clave de la felicidad: La usabilidad genera satisfacción, que a su vez impulsa la felicidad y la intención de compra

El estudio muestra que la satisfacción del consumidor actúa como un eslabón clave en el proceso emocional del consumidor y que la usabilidad no solo afecta directamente a la intención de compra, sino que también influye de forma indirecta promoviendo la satisfacción del usuario. Si la web funciona bien, intuitivamente y rápidamente, la experiencia genera satisfacción, especialmente si las características como la capacidad de personalizar y elegir generan la percepción de estar haciendo una compra inteligente. La satisfacción refuerza la fidelidad y aumenta la felicidad, lo que impulsa la intención de compra.

Los resultados del estudio demuestran que la usabilidad no solo afecta a la intención de compra, sino que también influye de forma indirecta promoviendo la satisfacción del usuario.

Si la web funciona bien, intuitivamente y rápidamente, la experiencia digital genera satisfacción, por lo que la satisfacción es el primer paso hacia la felicidad del consumidor. En otras palabras, la usabilidad actúa como una puerta de entrada a una experiencia más emocional. El placer de encontrar algo ideal, la sensación de control y la reducción de la incertidumbre son algunos de los aspectos concretos detrás de esa felicidad.

Además, la alineación con valores personales genera felicidad eudaimónica, lo que refuerza la conexión emocional con la marca y motiva a los consumidores a compra





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