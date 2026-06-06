La CNTE decreta receso y anuncia escalamiento de protestas tras rechazar propuesta del Gobierno federal

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entró en receso tras rechazar la propuesta del Gobierno federal en la mesa de negociación. Los dirigentes exigieron una respuesta de fondo a sus demandas y anunciaron una semana decisiva de movilizaciones, con bloqueos en Paseo de la Reforma, protestas en el AICM y el Estadio Banorte durante el Mundial, y acciones en varios estados. En Chiapas, la sección 7 tomó gasolineras y regaló combustible. El movimiento busca forzar una nueva oferta que garantice derechos laborales y jubilaciones dignas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) declaró un receso en su Asamblea Nacional Representativa este viernes, tras una jornada de intensas protestas y la ruptura de la mesa de negociación con el Gobierno federal.

Los dirigentes magisteriales rechazaron la propuesta gubernamental, que incluía la desaparición de la unidad para la carrera de maestros, el fortalecimiento del Pensionissste y la posible creación de una aseguradora pública para el pago de jubilaciones, considerándola insuficiente para resolver el fondo de sus demandas históricas. Isael González Vázquez, líder de la sección 7 de Chiapas y figura prominente del movimiento, fue enfático: Lo que nos entregaron no es una respuesta, es una propuesta que no resuelve en lo absoluto.

Con un llamado a reorganizar fuerzas y a mantener la unidad, la asamblea decretó un receso para recargar energías de cara a lo que calificaron como una semana crucial, a partir del lunes, en la que se definirá si prevalece la postura del Estado o la del magisterio disidente. La consigna, reiterada una y otra vez, fue clara: No caeremos los maestros, caerá la reforma a la ley del ISSSTE.

La presión ejercida desde la asamblea se trasladó de inmediato a las calles de la Ciudad de México, donde distintas secciones de la CNTE reactivaron los bloqueos sobre Paseo de la Reforma, en el quinto día de un paro nacional que ha mantenido en vilo a la capital. Los docentes no solo interrumpieron la circulación vehicular, sino que organizaron activities lúdicas como una reta de fútbol y carreras de atletismo en la avenida, en un intento por captar la atención pública y mostrar su descontento.

González Vázquez, ante los contingentes, pidió reforzar el plantón nacional y convocó a los maestros de todo el país a trasladarse a la Ciudad de México entre sábado y domingo, con el objetivo de llegar con mayor fuerza a la siguiente fase de negociación. Su discurso apuntó a un escalamiento de las acciones, advirtiendo que no les asusta un descuento, un cese o incluso una desaparición, sino la perspectiva de una vejez sin recursos concretos: Nos asusta que cuando pensábamos jubilarnos o estemos en el retiro, no tengamos para comer.

Además, hizo un llamado a otros sectores, como agricultores y transportistas, para sumarse al paro nacional, argumentando que todos buscan justicia. Y esbozó una estrategia de impacto internacional: aprovechar la atención mundial que generará el Mundial de fútbol, con posibles protestas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Estadio Banorte, donde se inaugurará el torneo el próximo jueves 11 de junio. Es una excelente coyuntura porque los ojos del mundo estarán en México, afirmó.

Simultáneamente, las protestas se multiplicaron en los estados. En Guerrero, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) cerraron los accesos al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chilpancingo, y en Iguala, docentes marcharon para exigir un diálogo directo con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, en Chiapas, la sección 7 llevó a cabo una acción sin precedentes: al menos 13 gasolineras de Tuxtla Gutiérrez quedaron bajo control de maestros, quienes regalaron combustible a la población -hasta 10 litros para vehículos y cinco para motocicletas- como parte de una protesta contra el encarecimiento de los combustibles y, sobre todo, para exigir que la Presidenta Sheinbaum instale una mesa de atención con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE. Esta medida de solidaridad con la población chiapaneca generó largas filas en las estaciones y marcó un nuevo nivel de confrontación.

Frente a este escenario, el movimiento magisterial mantiene su postura inflexible y anuncia que la lucha continúa, ahora con un plan de acción que incluye movilizaciones masivas en la capital y acciones directas en varios puntos del país, mientras espera una contrapropuesta sólida del gobierno federal que aborde, de fondo, sus demandas relacionadas con la seguridad social y los derechos laborales de los trabajadores de la educación





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