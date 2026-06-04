La CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México: afectaciones económicas y sociales

El plantón de la CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México ha generado afectaciones económicas y sociales que superan los mil 200 millones de pesos, según cámaras y asociaciones comerciales. Los comerciantes han sido enfáticos en la necesidad de parar dichos actos y han sido afectados de manera directa, con pérdidas que se calculan en cerca de 800 millones de pesos.

El plantón de la CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México ha generado afectaciones económicas que superan los mil 200 millones de pesos, según cámaras y asociaciones comerciales.

Además, ha impactado a más de 40 mil trabajadores, la operación de 16 mil establecimientos y el cierre de al menos 100 negocios. Los comerciantes han sido enfáticos en la necesidad de parar dichos actos. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que las pérdidas económicas ocasionadas por el asentamiento de la CNTE ascienden a 355 millones 770 mil pesos.

Alrededor de 45 mil establecimientos se encuentran en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cerca del 10% del total que existe en toda la capital. La situación se agrava, ya que las acciones de la Coordinadora se han ampliado a otros puntos de la ciudad, como Reforma, Bucareli y el Circuito Interior. Los comerciantes han sido afectados de manera directa, con pérdidas que se calculan en cerca de 800 millones de pesos.

La situación se ha vuelto crítica, con un restaurantero que reportó una caída de ventas de hasta el 95%. La Canaco resaltó la necesidad de actuar por parte de los gobiernos capitalino y federal para aplicar la ley sin excepciones y garantizar el libre tránsito de las personas. ConComercio en pequeño sostuvo que los acercamientos a dialogar con la CNTE son inexistentes, y que el único acercamiento es que los comerciantes están afuera de los establecimientos en las calles.

En suma, el detrimento en ventas derivado del bloqueo de la CNTE ha originado el cierre de 100 negocios en el Centro Histórico. Las organizaciones que conforman el G9 de la Ciudad de México requirieron a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la aplicación de acciones extraordinarias para apoyar a los comercios localizados en zonas afectadas





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