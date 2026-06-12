La CNTE sigue unida en su lucha por la justicia pensionaria

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sigue movilizada en su lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE y la democratización del país y la educación.

A pesar del desgaste del movimiento, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) sigue unida en su lucha por la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La mayoría de los docentes están de acuerdo en que la ley de 2007 es el principal obstáculo para que puedan jubilarse con una pensión digna. La CNTE ha estado en paro y bloqueos durante 12 días, y ha mantenido negociaciones con el gobierno federal. Aunque algunos contingentes han planteado la posibilidad de retirarse, otros insisten en mantener la presión.

La lucha no gira alrededor de cargos políticos ni disputas entre grupos, sino sobre el futuro de las pensiones de cientos de miles de trabajadores. La CNTE ha llegado a la mesa de negociación con un paquete de demandas que considera irrenunciables, incluyendo la abrogación de la Ley del ISSSTE y la democratización del país y la educación.

Sin embargo, el gobierno ha ofrecido propuestas que la CNTE considera insuficientes, y los docentes han rechazado la ruta planteada para fortalecer PENSIONISSSTE y mantener el esquema de cuentas individuales. La CNTE sigue movilizada en Ciudad de México y diversos estados del país, y su lucha por la justicia pensionaria continúa





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