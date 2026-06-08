La coalición Morena-Partido del Trabajo registra un 26.20 por ciento de los sufragios en Coahuila

La coalición Morena-Partido del Trabajo ha logrado un triunfo significativo en las elecciones de diputaciones locales en Coahuila, con un total de 26.20 por ciento de los sufragios emitidos. El partido local Nuevas Ideas se ha consolidado como la tercera fuerza política del estado, mientras que el partido que conformó la alianza ganadora a la gubernatura ha experimentado un declive significativo.

La coalición Morena-Partido del Trabajo registra un total de 26.20 por ciento de los sufragios emitidos en las elecciones de diputaciones locales en Coahuila . Según las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el partido tricolor ha logrado el triunfo en el estado con el mencionado porcentaje de votos.

Por otro lado, el partido local Nuevas Ideas se ha consolidado como la tercera fuerza política del estado, con un total de 5.88 por ciento de los votos emitidos. De manera similar, el partido que hace tres años conformó la alianza ganadora a la gubernatura con el PRI y el PRD ha experimentado un declive significativo, alcanzando apenas el porcentaje de votos que se menciona.

En este sentido, la coalición Morena-Partido del Trabajo ha logrado una victoria significativa en las elecciones de diputaciones locales en Coahuila, mientras que el partido local Nuevas Ideas y el partido que conformó la alianza ganadora a la gubernatura han experimentado un declive en sus porcentajes de votos. En cuanto a las elecciones en sí, se ha reportado que los funcionarios de casilla han realizado el cierre de la votación y el conteo de sufragios al término de la jornada electoral, lo que ha permitido confirmar el triunfo del partido tricolor en el estado.

La elección de diputaciones locales en Coahuila ha sido un evento importante en la política del estado, y el triunfo de la coalición Morena-Partido del Trabajo ha generado gran interés y expectativa entre los ciudadanos. En este sentido, se espera que la victoria de la coalición Morena-Partido del Trabajo tenga un impacto significativo en la política del estado y en la toma de decisiones en el futuro.

Por otro lado, la deserción del partido que conformó la alianza ganadora a la gubernatura ha generado gran preocupación entre los ciudadanos, ya que se teme que esto pueda tener un impacto negativo en la estabilidad política del estado. En este sentido, se espera que la coalición Morena-Partido del Trabajo tenga un papel importante en la toma de decisiones en el futuro y que su victoria tenga un impacto positivo en la política del estado





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