La cocina mexicana en las pantallas: la chef Zahie Téllez y su carrera mediática

La chef Zahie Téllez ha sido una de las figuras más reconocidas de la gastronomía en México gracias a una carrera que combina televisión, cocina, redes sociales y una nueva apuesta restaurantera. En entrevista exclusiva con Bistronomie, Zahie confesó que su llegada a la televisión ocurrió casi por accidente y que descubrió que le encantaba comunicar lo que hace. Ahora, la chef vive una de las etapas más mediáticas de su carrera como jueza de MasterChef Celebrity México y prepara uno de sus proyectos más personales: la apertura de un restaurante italiano en Perisur, en la Ciudad de México.

La cocina mexicana ya no solamente se sirve en restaurantes o se aprende entre ollas y recetas familiares; hoy también se consume a través de pantallas, redes sociales y formatos televisivos que han transformado a los chefs en figuras mediáticas.

En medio de ese fenómeno, la chef Zahie Téllez se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la gastronomía en México, gracias a una carrera que combina televisión, cocina, redes sociales y ahora una nueva apuesta restaurantera. En entrevista exclusiva con Bistronomie, Zahie confesó que su llegada a la televisión ocurrió casi por accidente.

Hace 17 años, cuando el canal El Gourmet la invitó a participar en un casting para conducir un programa culinario, la chef se negó inicialmente porque consideraba que su lugar estaba únicamente en la cocina.

‘A mí no me interesaba la televisión porque yo sabía cocinar, no hacer tele’, recordó entre risas. Sin embargo, terminó aceptando participar en el casting y fue elegida entre 52 chefs para encabezar Enchilarte, el programa que marcó el inicio de su carrera frente a las cámaras. Desde entonces, la televisión se convirtió en una plataforma para comunicar lo que más disfruta: cocinar.

‘Descubrí que me encanta comunicar lo que hago. Nunca me vería haciendo otro tipo de televisión que no estuviera relacionada con la gastronomía’, explicó. El crecimiento de las plataformas digitales cambió por completo la relación entre los chefs y el público. Para Zahie, las redes sociales rompieron la barrera de solemnidad que durante años rodeó a la alta cocina y permitieron que cocinar volviera a sentirse cercano y cotidiano.

Hoy, la chef suma cientos de miles de seguidores y millones de reproducciones en plataformas como Instagram y Facebook, pero insiste en que el verdadero valor no está únicamente en las cifras, sino en la comunidad que logró construir alrededor de la cocina.

‘Antes todo se medía por seguidores; ahora importa más el engagement y la lealtad de la gente’, señaló. La chef reveló además que detrás de sus recetas existe una operación completamente profesional integrada por 12 personas, entre producción, grabación, edición, investigación y estrategia digital. Una estructura que refleja cómo la gastronomía también se transformó en una industria de contenido.

‘La gente piensa que solo pongo una cámara y cocino, pero detrás hay un equipo enorme trabajando para que cada receta funcione’, explicó. Ese crecimiento digital también ha permitido que muchos chefs encuentren nuevas fuentes de ingresos y consoliden proyectos personales fuera de la televisión tradicional.

Sin embargo, Zahie asegura que nunca comenzó en redes sociales pensando en dinero.

‘Yo empecé durante la pandemia porque necesitaba mantenerme ocupada y seguir conectando con la gente. Lo hice porque amo cocinar’, afirmó. Actualmente, la chef vive una de las etapas más mediáticas de su carrera como jueza de MasterChef Celebrity México, donde comparte pantalla con figuras como Adrián Herrera y Poncho Cadena. Ahora, la franquicia apostará por un nuevo formato: MasterChef 24/7, una versión más intensa y cercana que mostrará el lado emocional y cotidiano de la competencia culinaria.

‘Va a haber más margen de error porque todo será en vivo. La gente podrá ver realmente cómo viven la competencia y también aprender mucho más de cocina’, adelantó.

Además de la televisión y las redes, Zahie prepara uno de sus proyectos más personales: la apertura de un restaurante italiano en Perisur, en la Ciudad de México, prevista para junio. Un concepto que busca mantener el hilo conductor de toda su carrera: hacer de la cocina una experiencia cercana, emocional y profundamente humana





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