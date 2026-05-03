La Colonización Algorítmica: El Impacto de la IA en las Capacidades Humanas

Análisis sobre cómo la inteligencia artificial y la automatización están afectando las funciones cognitivas humanas, desde la memoria hasta la orientación espacial, y las posibles consecuencias para la sociedad. Se explora el concepto de 'colonización algorítmica' y la necesidad de un equilibrio entre la tecnología y la preservación de las capacidades humanas.

La rápida expansión de la inteligencia artificial, los dispositivos digitales y la automatización algorítmica está transformando profundamente la relación entre los seres humanos y sus capacidades cognitivas.

Más allá de la eficiencia y el progreso prometidos, surge una pregunta crucial: ¿qué sucede con las habilidades humanas cuando funciones esenciales como el pensamiento, la memoria, la orientación espacial, la atención y la toma de decisiones se delegan progresivamente a las máquinas? Figuras como el Papa Francisco, Byung-Chul Han y Franco “Bifo” Berardi advierten sobre una transformación civilizatoria que podría llevar no solo a una mayor dependencia tecnológica, sino también a una erosión de las potencialidades humanas.

Desde los primeros meses de vida, los niños escuchan más voces electrónicas de pantallas y asistentes digitales que las voces de sus propias madres, invirtiendo la experiencia primaria del vínculo y dando lugar a una subjetividad cada vez más mediada por sistemas tecnológicos, donde la sensibilidad, la afectividad y la conciencia quedan subordinadas a flujos tecnológicos constantes. La tecnología deja de ser una simple herramienta para convertirse en una estructura que moldea la subjetividad, afectando a personas de todas las ubicaciones geográficas, valores y posiciones políticas, provocando una delegación funcional y atrofia cognitiva.

Miguel Benasayag destaca que estamos presenciando, por primera vez en la historia, una delegación masiva, acelerada y global de funciones cerebrales a las máquinas, sin tiempo suficiente para la adaptación neurocognitiva o cultural. Esta delegación causa cambios neurofisiológicos y anatómicos, modificando las redes neuronales. La neuroplasticidad cerebral implica que las funciones no ejercitadas se debilitan, similar a un músculo que se atrofia por falta de uso.

La dependencia del GPS disminuye la orientación espacial, las agendas electrónicas reducen la memoria, las calculadoras erosionan las habilidades aritméticas y los motores de búsqueda debilitan la retención y organización del conocimiento, fragmentando la atención sostenida. Un estudio comparó a taxistas en París y Londres: aquellos que dependían completamente de sistemas de navegación mostraron un menor desarrollo en áreas del hipocampo asociadas con la orientación espacial y la memoria temporal, mientras que los taxistas que no usaban GPS no presentaron afectaciones.

Esta consecuencia no es solo funcional, sino estructural, reconfigurando el cerebro. Benasayag denomina a este fenómeno la “colonización algorítmica”, un tema poco tratado en los estudios decoloniales. Distingue entre una hibridación virtuosa con la tecnología, que implica usar herramientas sin renunciar a la singularidad humana, y la colonización algorítmica, que sustituye la capacidad humana por sistemas automáticos que reducen la autonomía.

Esta colonización no solo cambia los hábitos individuales, sino que también redefine las instituciones educativas, laborales y políticas bajo parámetros de rendimiento, velocidad y automatización





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inteligencia Artificial Neuroplasticidad Cognición Automatización Tecnología

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Suscriptores buscan frenar fusión entre Paramount y Warner por posible impacto en el mercadoLa demanda advierte que la consolidación de grandes compañías podría afectar precios, contenidos y competencia en la industria del entretenimiento

Read more »

Hallan hombre muerto por impacto de arma de fuego en Rosario de Covarrubias, IrapuatoUn hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado sin vida en la vía pública de Rosario de Covarrubias, Irapuato, con un impacto de arma de fuego en la cabeza. Las autoridades investigan el caso.

Read more »

La Tiroides: Una Glándula Pequeña con un Impacto Enorme en tu SaludDescubre la importancia de la tiroides, sus funciones, las enfermedades más comunes que la afectan, su impacto en las mujeres y la importancia de un diagnóstico y tratamiento temprano.

Read more »

De Azcapotzalco a los feminicidios de Edith y Carolina: 3 crímenes de alto impacto sacuden la CDMXLa Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza las investigaciones correspondientes en cada uno de los casos

Read more »

Jaime Munguía conquista el título supermediano de la AMB y David Benavidez noquea a Gilberto Ramírez en combates de alto impactoJaime Munguía se coronó como campeón supermediano de la AMB tras vencer por decisión unánime a su rival, mientras David Benavidez logró un nocaut contundente contra Gilberto Ramírez en un combate lleno de intensidad. Ambos boxeadores demostraron su dominio en el ring y enviaron un mensaje claro en sus respectivas divisiones.

Read more »

Benavidez y Ramírez se enfrentan en un combate de alto impactoDavid Benavidez y Gilberto Ramírez protagonizaron un intenso combate lleno de poder y golpes constantes. Ambos boxeadores superaron la báscula y se declararon listos para la pelea, que promete espectáculo. Además, se destacan otros enfrentamientos como el de Santos vs. Palmeiras en el Brasileirao y el de Reséndiz vs. Munguía.

Read more »