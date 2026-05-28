La Comisión Europea impone a Temu una sanción de 200 millones de euros por incumplir la ley europea de servicios digitales

La Comisión Europea ha impuesto a la plataforma tecnológica Temu una sanción de 200 millones de euros por incumplir la ley europea de servicios digitales (DSA). La sanción se circunscribe al año 2024 y Temu puede recurrir ante la justicia europea.

La Comisión Europea ha impuesto a la plataforma tecnológica Temu una sanción de 200 millones de euros por incumplir la ley europea de servicios digitales (DSA).

La sanción se circunscribe al año 2024 y Temu puede recurrir ante la justicia europea. La Comisión también le impuso la obligación de presentar un nuevo plan corrigiendo los errores, a más tardar el 28 de agosto de 2026.

La decisión se basó en parte en los resultados de la inspección que una consultora externa realizó sin avisar, que descubrió que los productos ofertados a los clientes no superaban las pruebas básicas de seguridad y presentaban un riesgo de gravedad media-alta para la seguridad. La Comisión cree que Temu elaboró el informe con base en los riesgos que afectan al sector del comercio electrónico en su conjunto, como el diseño de los algoritmos con los que recomienda bienes a los consumidores, que pueden amplificar la difusión de productos ilegales.

La plataforma también está siendo investigada por sus sistemas de recomendación de contenidos y por el acceso que da a investigadores externos para que analicen sus algoritmos





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