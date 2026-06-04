La compra de bienes importados impulso la alza en marzo

El consumo privado creció 1.2% en marzo en comparación con febrero, después de cuatro meses de caídas debido a la inflación y la incertidumbre económica.

La compra de bienes importados impulso la alza con un crecimiento de 1.6% en marzo, mientras que el gasto en bienes y servicios de las familias mexicanas creció 1.2% en comparación con febrero.

El consumo privado había caído en los cuatro meses anteriores debido a la inflación y la incertidumbre económica. A pesar de que el indicador global cayó 0.8% en forma trimestral, el buen cierre del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (IMCP) permitió recortar su caída. El consumo de bienes importados fue el más dinámico, con un alza de 1.6%, mientras que el gasto en bienes de origen nacional avanzó 1.4% y en servicios, subió 0.4 por ciento.

El salario medio de cotización en el IMSS subió 6.9% nominal a 664.6 pesos diarios, lo que equivale a un alza real de 2.3%, al considerar el INPC por estrato de gasto. El consumo privado creció 2.2% interanual durante el primer trimestre del año, principalmente debido a una base comparativa favorable





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Consumo Privado Inflación Incertidumbre Económica Bienes Importados Gasto En Servicios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inicia el Mes del Orgullo 2026; qué se puede esperar de las celebraciones LGBTQ+La Corte Suprema falló en marzo contra una prohibición de la “terapia de conversión” para niños LGBTQ+ en Colorado, al considerar que violaba las protecciones de la libertad de expresión

Read more »

América salió a la papelería durante las lluvias en CuajimalpaLa joven fue arrastrada por el agua que se desbordó desde la calle 21 de Marzo, en la colonia Cuajimalpa, luego de que un muro se reventó

Read more »

Alejandro Marcovich cumple 66 años y su hija Belá le rinde homenaje en redesEl músico argentino nacionalizado mexicano, Alejandro Marcovich, celebra su cumpleaños número 66 en medio de un estado de salud vulnerable tras sufrir un derrame cerebral en marzo. Su hija mayor, Belá, compartió un emotivo mensaje en Instagram con fotos familiares, expresando el amor y la esperanza de la familia por celebrar juntos.

Read more »

Ganancias de Trafigura se disparan 168% en el primer semestre por la crisis de Oriente PróximoEl segundo mayor comerciante mundial de materias primas, cerró el primer semestre de su año fiscal, que concluyó el pasado 31 de marzo, con un beneficio

Read more »