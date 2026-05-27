La comunidad cultural de Oaxaca exige transparencia sobre el destino de más de 500 obras del MACO

El cierre del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) en 2021 dejó en incertidumbre a la comunidad artística sobre el estado de su colección. Ahora, artistas y exdirectores piden al gobierno estatal verificar las condiciones de las obras, almacenadas en una bodega considerada no óptima, mientras se desarrolla un proceso judicial para determinar su pertenencia.

La comunidad cultural de Oaxaca ha alzado la voz para exigir transparencia sobre el destino de más de 500 obras de arte que pertenecían al Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca ( MACO ), cerrado desde 2021.

La preocupación se intensificó después de que el pintor Sergio Hernández acusara al gobernador de haber robado las piezas y llevárselas a su casa, aunque el gobierno lo niega rotundamente. El secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, Flavio Sosa, aseguró que las obras están a salvo y resguardadas en instalaciones supervisadas por la Fiscalía del Estado, pero reconoció que la bodega donde se almacenan no es óptima.

La exdirectora del museo, Sara Mingüer, describió el espacio como 'una coladera' que se inunda cuando llueve fuerte, lo que pone en riesgo la integridad de las piezas. El acervo incluye obras de artistas como Francisco Toledo, Rufino Tamayo, José Luis Cuevas y Gilberto Aceves Navarro, así como piezas de la Bienal Tamayo y del programa Pago en Especie. La colección es considerada la más importante del estado y representa una memoria de la historia del arte oaxaqueño.

El conflicto se remonta al origen del museo, fundado en 1992 y operado por la asociación civil Amigos del MACO hasta 2013, cuando Francisco Toledo abandonó el proyecto por diferencias administrativas. La crisis financiera se agravó en los años siguientes, con trabajadores que no recibieron salarios hasta por un año.

En 2023, el gobierno estatal tomó las riendas del recinto, lo renombró como Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas de Oaxaca (MACCO) y reabrió sus puertas con exposiciones temporales, pero la colección original permanece oculta. Flavio Sosa explicó que hay averiguaciones abiertas en la Fiscalía para determinar la propiedad de cada obra: algunas son propiedad del museo como asociación, otras están en préstamo y otras pertenecen a los autores o coleccionistas.

Esta situación legal ha impedido que las obras sean exhibidas o sometidas a conservación. Artistas y exdirectores piden al gobierno que dé cuenta del estado actual de la colección, si ha pasado por restauración y si existen condiciones adecuadas para su preservación. Alonso Aguilar Orihuela, quien trabajó con Toledo durante 19 años, señaló que en Oaxaca no hay ningún lugar con las condiciones adecuadas para almacenar arte, por lo que es urgente investigar el paradero y cuidado de las piezas.

La comunidad cultural insiste en que la colección debería ser un bien público, como lo establecían los estatutos fundacionales del museo en caso de disolución. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y las más de 500 obras siguen en un limbo legal, lejos de la vista del público. La reapertura del MACCO como espacio cultural fue un reclamo social, pero la transparencia sobre el patrimonio artístico sigue siendo una deuda pendiente con la sociedad oaxaqueña





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