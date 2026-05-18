La confusión entre cansancio y apnea del sueño

La expresión constante del cansancio sin descanso puede ser un indicio de la apnea del sueño, una enfermedad en la que la respiración se interrumpe de forma repetida durante el sueño. La apnea del sueño puede causar síntomas diurnos como somnolencia extrema y dolores de cabeza matutinos. La cuestión importante es distinguir la causa y buscar un tratamiento.

Llevas semanas llegando al trabajo sin haber descansado de verdad. El café ya no funciona igual. Tienes la sensación de que tu cerebro opera a media velocidad y atribuyes todo eso al ritmo de vida, a la carga laboral, a la temporada que estás viviendo.

Es una explicación razonable, hasta que los meses pasan y nada mejora. Lo que muchas personas no saben es que existe una condición médica con síntomas casi idénticos al agotamiento crónico: la apnea del sueño. Su problema más serio no es lo que le ocurre al cuerpo durante la noche, sino que permanece sin diagnóstico durante años porque sus señales se confunden con otras causas





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CONDICIONES OCULTAS Apnea Del Sueño Cansancio Crónico Diferencias Entre Síntomas Y Causas Tratamiento Y Búsqueda De Diagnóstico

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