El torneo internacional celebrado en la Ciudad de México está bajo fuego crítico por su alto costo, exclusión de aficionados, discriminación racial y consumo ambiental, generando escándalos y discusión pública sobre la dirección y valores de la industria del deporte.

El reciente torneo internacional que se celebró en el estadio designado como Ciudad de México ha generado polémica y controversia en diversos frentes, convirtiéndose en un foco de debate sobre la comercialización, la brecha socioeconómica y las prácticas corporativas del evento.

La organización, apoyada por la Federación Internacional de Fútbol, ofreció una experiencia de lujo en la que los asistentes pagaron precios exorbitantes por boletos de entre 2,000 y 4,000 pesos en la venta oficial, y hasta la cifra de 927,429 pesos en el mercado negro para la inauguración. Estas tarifas, criticadas por la cobertura de prensa local, excluyen a gran parte de la afición tradicional y resaltan la creciente mercantilización del deporte.

Además de los altos costos, los propietarios de palcos premium se vieron restringidos a no poder introducir bebidas o alimentos, lo que generó descontento; se les obligó a comprar toda la merienda en el lugar por el precio fijado, lo que aumentó aún más la percepción de una explotación monetaria. Asimismo, se señaló que la infraestructura del estadio, que está bajo un programa de supervisión financiera y ambiental, está bajo la amenaza de hundimiento due a erosión de su cimentación, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los asistentes y la continuidad del evento.

En el ámbito de la transmisión televisiva, la organización impuso métricas agresivas a las empresas de streaming, condicionando el acceso a la audiencia de la temporada en función del número de mesas que posea el negocio, lo que generó críticas por su política de exclusión de consumidores pequeños y medianos y por la prohibión de contenido pirateado. Los espectadores no residentes y las comunidades locales sufrieron demoras en la llegada de vehículos de transporte público, justificadas por la infraestructura insuficiente y la falta de planificación.

La gerencia de la Federación intentó controlar la difusión de información mediante restricciones de tono y vocabulario en los medios, lo que provocó acusaciones de censura y turbión en la confianza del público. En otro frente, se denunció la actuación hostil de fuerzas de seguridad durante la publicidad de estacionamientos exclusivos para los patrocinadores, lo que provocó que la gente se sintiera excluida de sus espacios.

Las voces críticas, incluidas organizaciones de derechos humanos y deportistas, denunciaron la discriminación basada en el origen racial y la política de la Federación, la cual otorgó un premio de la paz a un soberano de un país en guerra, lo que provocó condenas internacionales. Además, se identificó la ausencia de árbitros africanos debido a restricciones administrativas, y la elección de la selección de Irán con traslados en autobús en lugar de transporte aéreo adecuado, lo cual generó protestas de la oposición.

Finalmente, la nueva edición contenía la mayor huella de carbono de la historia del deporte, dedicada a la soberanía de la industria de combustión. El evento, con su mezcla de coerción económica y discriminación, suscita interrogantes sobre la moralidad de los eventos deportivos asociados. A pesar de todas las objeciones, la multitud mantenía la tradición de mípara universales, gritando "Gooooool" con una mezcla de deseo de victoria y escepticismo





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