La Copa Mundial 2026 impulsa la certificación LEED en estadios, pero sigue siendo el evento más contaminante

Trece de los dieciséis estadios del Mundial 2026 han obtenido la certificación LEED, logrando ahorros significativos de agua y reducción de plásticos. Sin embargo, expertos advierten que el torneo será el más contaminante debido a los viajes aéreos masivos y la expansión a 48 equipos.

El Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos (USGBC) informó que, al inaugurarse el torneo, trece de los dieciséis estadios designados para la Copa Mundial de 2026 han obtenido la certificación LEED, el sistema de evaluación de edificios verdes más utilizado a nivel mundial.

Este logro es el resultado de una serie de esfuerzos realizados en la antesala del torneo, con diez estadios certificados desde 2024 tras un proceso riguroso que garantiza el cumplimiento de estrictas normas de sostenibilidad. Se espera que al menos dos de los tres estadios restantes logren la certificación en las próximas semanas, lo que representaría un índice de adopción sin precedentes para un evento de esta magnitud.

En conjunto, los estadios con certificación LEED han instalado más de 11.500 paneles solares para generar electricidad limpia, lo que contribuye a reducir la dependencia de combustibles fósiles. Además, gracias a las modificaciones implementadas, estos recintos ahorrarán casi 400 millones de litros de agua potable al año y eliminarán más de 5 millones de productos plásticos de un solo uso anualmente.

Cuatro sedes están implementando sistemas avanzados de gestión de residuos, reutilizando, reciclando o convirtiendo en composta casi todos los desechos, evitando que lleguen a un vertedero. Rhiannon Jacobsen, directora general del USGBC, destacó que estas mejoras no solo generan ahorros de costos operativos, sino que también mejoran la calidad del aire interior, lo que beneficia tanto a los aficionados como al rendimiento de los equipos.

La certificación LEED asegura que los estadios demuestran un uso eficiente de la energía y el agua, una mejor calidad ambiental interior y una reducción sustancial de residuos. La FIFA, por su parte, se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para 2030 y a alcanzar emisiones netas cero de carbono para 2040.

El uso de estadios ya existentes en el torneo evita la contaminación de carbono asociada a la construcción de nuevas sedes, un problema común en grandes eventos deportivos. A pesar de estos avances en infraestructura, científicos y organizaciones de sostenibilidad advierten que esta será la Copa Mundial más contaminante hasta la fecha.

El informe elaborado por Scientists for Global Responsibility, el New Weather Institute y otros grupos señala que el torneo generará más de 9 millones de toneladas métricas de contaminación de carbono, equivalentes a las emisiones de casi 6,5 millones de automóviles británicos promedio circulando durante un año entero. La principal causa es el masivo desplazamiento aéreo de aficionados y equipos a través de Norteamérica, ya que la quema de combustible de aviación libera grandes cantidades de dióxido de carbono.

Asimismo, la expansión del torneo de 32 a 48 selecciones incrementa significativamente el número de viajes y partidos, amplificando la huella de carbono. Estos factores contrarrestan en gran medida las ganancias obtenidas con la certificación LEED en los estadios. El sistema LEED, lanzado por el USGBC en 1998, se ha convertido en el estándar global para diseñar, construir y operar edificios verdes, saludables, eficientes y que ahorran costos.

Los proyectos obtienen puntos en categorías como energía y atmósfera, eficiencia del agua y calidad ambiental interior, alcanzando niveles de certificación como plata, oro y platino. Según el consejo, los edificios con certificación LEED suelen usar alrededor de un 25% menos de energía, reducen las emisiones de carbono en aproximadamente un 34% y utilizan un 10% menos de agua que los edificios convencionales.

En Norteamérica existen 51 sedes deportivas profesionales con certificación LEED, la gran mayoría en Estados Unidos, y un total de alrededor de 150 sedes deportivas certificadas, incluyendo estadios y arenas universitarias. El USGBC lanzó recientemente un mapa interactivo para destacar estos estadios, que inicialmente muestra recintos de fútbol y béisbol, incluidas las sedes mundialistas, y se ampliará en el futuro.

Garrett Wittmaier, director de servicios de estadio de los Chiefs de Kansas City de la NFL, comentó que la FIFA alentó a las sedes anfitrionas a obtener la certificación LEED y que el calendario fue un desafío considerable. Sin embargo, consideró que era alcanzable para el GEHA Field en el Arrowhead Stadium porque ya habían estado implementando cambios en los últimos años para ser más sostenibles.

Esta experiencia refleja que, aunque la certificación requiere una inversión inicial y planificación, puede integrarse en operaciones existentes. El caso del Mundial 2026 ilustra la tensión entre los esfuerzos locales por construir infraestructura sostenible y el impacto global de eventos masivos, donde los viajes internacionales siguen siendo el mayor obstáculo para la descarbonización.

La combinación de estadios verdes y una logística de transporte más limpia será crucial para futuras ediciones si se quiere alcanzar la neutralidad de carbono prometida por la FIFA





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