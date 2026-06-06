La Copa Mundial cierra su tour internacional en la Ciudad de México con Sheinbaum y leyendas del fútbol

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA fue exhibido en la Utopía Mixiuhca, en un evento encabezado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y los exfutbolistas Hugo Sánchez y Roberto Carlos. La mandataria destacó la preparación de la capital para el Mundial 2026, con más de 2,000 obras de infraestructura y estrategias de seguridad. También se firmó un decálogo con el sector turístico y se puso en marcha una nueva UPC en el Centro Histórico.

La Copa Mundial de la FIFA cerró su tour internacional en la Ciudad de México con una ceremonia cargada de simbolismo y emoción. El evento, realizado en la Utopía Mixiuhca , contó con la presencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum , y leyendas del fútbol como Hugo Sánchez y Roberto Carlos .

El trofeo original fue exhibido ante miles de aficionados, reafirmando la pasión que el deporte despierta en el país. Sheinbaum destacó que México está listo para el Mundial 2026, con una infraestructura moderna y una estrategia de seguridad que garantiza una experiencia memorable para visitantes y locales. Subrayó que el evento no solo es una competencia deportiva, sino también una oportunidad para fortalecer la cohesión social y el desarrollo comunitario a través del deporte.

La mandataria capitalina enfatizó que el fútbol enseña que las utopías son horizontes posibles cuando se trabaja en equipo. Recordó que la Ciudad de México ya ha sido epicentro de emociones globales y que, con más de 2,000 obras de infraestructura que perdurarán tras el mundial, se dejará un legado tangible.

Sheinbaum también mencionó la firma de un decálogo con el sector turístico, impulsado por el alcalde Benito Juárez, para mejorar la experiencia de los visitantes, y destacó los avances en seguridad que garantizan la tranquilidad durante la justa. Por su parte, Rodrigo Martínez y Fabricio Ponce, representantes de Coca-Cola México y FEMSA, invitaron a la población a vivir la experiencia del tour del trofeo.

Los exfutbolistas Hugo Sánchez y Roberto Carlos coincidieron en señalar que el fútbol trasciende fronteras y une a las personas, sin importar origen o condición. El evento también sirvió para anunciar la puesta en marcha de la nueva Unidad de Protección Ciudadana (UPC) en el Centro Histórico, con 686 elementos y 45 patrullas, reforzando la seguridad en una de las zonas más emblemáticas de la capital.

La ceremonia cerró con un llamado a soñar en grande: que cada niño y joven que vea la copa entienda que no hay sueños imposibles





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