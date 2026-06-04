La Copa Mundial de la FIFA 2026 ilusiona a los fanáticos del fútbol

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es una competencia que ilusiona a todos los fanáticos del fútbol. Con 13 partidos en México, divididos en diferentes grupos, la competencia promete ser emocionante y llenar de sorpresas a los fanáticos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ilusiona a todos los fanáticos del fútbol y tiene la particularidad de ser en tres países en simultáneo.

México tiene el privilegio de tener 13 partidos en el país, divididos en diferentes grupos. El duelo inaugural se llevará a cabo el 11 de junio entre México y Sudáfrica.

Además, México jugará contra Suecia, Túnez y Japón en el Grupo F. El sorteo también definió que jugarán el 1º del Grupo F contra el 2º del Grupo C. El Estadio Guadalajara será uno de los escenarios donde se jugarán los partidos del Mundial 2026. El primer partido en este estadio se llevará a cabo el 18 de junio entre México y la República de Corea. La competencia promete ser emocionante y llenar de sorpresas a los fanáticos del fútbol





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