La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cerca y los equipos están listos para enfrentarse en la cancha. Sin embargo, es claro quiénes son los equipos que tienen ventaja con base en los jugadores más caros.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cerca y los equipos están listos para enfrentarse en la cancha. Sin embargo, es claro quiénes son los equipos que tienen ventaja con base en los jugadores más caros.

Entre ellos se encuentran Alemania, liderada por jugadores como Jamal Musiala y Moises Caicedo. Musiala, quien nació en Stuttgart pero tuvo una formación juvenil en Inglaterra, es uno de los jugadores más prolíficos del mundo, con 69 goles y 45 asistencias en solo 231 partidos con el Bayern Munich. A pesar de haber disminuido su valor después de unirse al Liverpool en 2024, su calidad sigue siendo impresionante.

Otro jugador destacado es Moises Caicedo, quien ha crecido imparablemente desde que salió de Independiente del Valle en 2020 y se ha convertido en uno de los mejores contenciones del mundo. Su equipo, Ecuador, está listo para enfrentarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y tratará de evitar los goles en contra. Los alemanes son los futbolistas más caros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y su equipo está listo para enfrentarse en la cancha.

El joven de 22 años, quien ha hecho todo el proceso en la institución del Bayern Munich, se ha hecho indispensable gracias a la manera en la que se coloca como pivote para aportar en el juego defensivo y crear desde atrás con la posesión del balón. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrá ser vista de manera gratuita a través de TV Azteca, lo que promete ser un evento emocionante para los fanáticos del fútbol.

Además, los jugadores más caros del Grupo E prometen avanzar a las instancias finales, lo que podría significar que veremos más juegos de alguno de estos cinco jugadores. La competencia está cerca y los equipos están listos para enfrentarse en la cancha. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es un evento que no debe perderse para cualquier fanático del fútbol





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