La Corte Suprema de EE. UU. Autoriza Muro Fronterizo en Big Bend

El máximo tribunal de EE. UU. aprueba la construcción del muro en el parque Big Bend bajo la administración Trump, ignorando objecciones ambientales de conservacionistas y jueces liberales.

La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó luz verde este lunes al Gobierno de Donald Trump para reanudar la construcción de un tramo específico del muro fronterizo en el estado de Texas. Esta autorización judicial abarca una zona crítica ubicada dentro del Parque Nacional Big Bend, permitiendo la reanudación de obras y la instalación de equipos de vigilancia que habían sido suspendidos previamente.

El presidente republicano ha defendido históricamente este tipo de infraestructuras como pilares de su política de restricciones migratorias. Sin embargo, la extensión de estas barreras hacia el interior de áreas protegidas ha generado un intenso debate político y legal, enfrentando a la administración federal con autoridades locales y grupos de defensa ambiental en la región sureste de El Paso.

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Mecanismo Legal y Mayoría Conservadora

La resolución emitida por la Corte Suprema, que se extenía durante cinco páginas, establece que el interés del Gobierno federal prevalece sobre cualquier perjuicio estético, recreativo o ambiental alegado por las partes demandadas. El tribunal indicó que la ley en cuestión probablemente impide la revisión judicial de los argumentos planteados en la demanda inicial presentada contra las obras.

La decisión refleja la composición actual del máximo órgano judicial estadounidense, donde una mayoría conservadora de 6 contra 3 miembros respalda la postura ejecutiva. Esta dinámica judicial facilita la aplicación de exenciones legales que la administración ha utilizado para acelerar la construcción de barreras sin cumplir con normativas ambientales estándar.

Posiciones de Conservacionistas y Disidencia Judicial

La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única integrante del tribunal en expresar públicamente su desacuerdo con la decisión de permitir la intervención en un área tan sensible. Su voto disidente se suma a la fuerte oposición de grupos ambientalistas y residentes de la zona, quienes argumentan que el proyecto viola la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de leyes de protección ambiental.

Laiken Jordahl, defensor de los terrenos públicos a nivel nacional para el Centro para la Diversidad Biológica, condenó la sentencia. En un comunicado, declaró que la administración Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los parques nacionales más importantes de Estados Unidos, destacando que el tribunal acaba de darles luz verde para proceder con estas obras.

Impacto Real en el Parque y Proyecciones

El Parque Nacional Big Bend abarca más de 324 mil hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México. Esta vasta región alberga especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos de gran valor histórico y paisajes emblemáticos que están ahora bajo riesgo directo debido a la reanudación de los trabajos de construcción.

Las organizaciones conservacionistas presentaron su caso en abril, señalando que la construcción afectaría una región donde el sector de Big Bend abarca 832 kilómetros de la frontera. Es importante notar que esta zona registra uno de los niveles más bajos de cruces irregulares del país, habiendo concentrado apenas el 1.3% de las detenciones en la frontera durante el año 2025.

La construcción reanudada incluye la instalación de equipos de vigilancia sofisticados en un área que hasta ahora se había mantenido relativamente libre de infraestructura masiva. La disputa legal continúa marcando el rumbo de la política fronteriza, mientras los grupos demandantes buscan nuevas vías para proteger la integridad ecológica y cultural de Big Bend frente al avance de las obras autorizadas por el Ejecutivo.