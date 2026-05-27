La creación de empleos en México se estanca en el primer trimestre de 2026

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) informa que la creación de empleos en México se ha estancado en el primer trimestre de 2026. Aunque se crearon 551,000 puestos de trabajo en comparación con el mismo período del año pasado, la cifra es la más baja en términos anuales desde 2011.

La creación de empleos en México se ha estancado en el primer trimestre de 2026, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Aunque se crearon 551,000 puestos de trabajo en comparación con el mismo período del año pasado, la cifra es la más baja en términos anuales desde 2011. Los especialistas destacan que la totalidad del crecimiento en la ocupación se ha absorbido por el empleo informal.

Esto se debe a que la generación de empleos lleva al menos un año con un ritmo lento, lo que implica que las personas que se han unido al mercado laboral están siendo absorbidas por la informalidad. Esto obstaculiza el avance del país, ya que mantiene a los trabajadores en una situación vulnerable, sin acceso a prestaciones, ahorro para el retiro ni estabilidad.

Los expertos advierten que el mercado laboral mexicano pasa por un momento de estancamiento, en el que no se logra revertir la descomposición hacia la informalidad, lo que funciona como un freno al crecimiento de la economía. Las empresas deben implementar mecanismos de contratación formal más flexibles y políticas de formalización laboral que se ajusten a la realidad actual.

De lo contrario, la economía nacional continuará requiriendo inversiones de capital cada vez más costosas para generar niveles mínimos de valor agregado. El desplazamiento hacia la informalidad no solo afecta a los trabajadores, sino que también tiene un impacto negativo en la economía en general. La mayoría de la gente se encuentra en exclusión o sin empleo, lo que hace que el sistema laboral no se mueva.

Es imperativo implementar políticas que fomenten la formalidad laboral y la creación de empleos formales para que el país pueda avanzar y mejorar su situación económica





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