La Cuarta Temporada de From Llega con Misterios y Terror Renovados

La esperada cuarta temporada de la serie de misterio y terror From se estrena, trayendo consigo nuevas incógnitas sobre el Hombre de Amarillo y la lucha por la supervivencia en la enigmática ciudad. La disponibilidad y horarios de emisión varían por región.

La esperada cuarta temporada de la serie From, producción de MGM+ creada por John Griffin, finalmente ha llegado para cautivar nuevamente a sus seguidores. Tras el final de la anterior entrega a finales de 2024, los fans experimentaron una prolongada espera, un año y medio sin nuevas aventuras en la enigmática ciudad. Ahora, la compañía ha decidido poner fin a esa ausencia, reavivando la emoción y el deseo de sumergirse nuevamente en la deliciosa angustia que caracteriza a la serie.

La trama de esta nueva temporada promete intensificar el misterio y el terror. A medida que los habitantes de la ciudad se aproximan a las respuestas que anhelan, su búsqueda se vuelve cada vez más aterradora. Interrogantes cruciales resurgen con fuerza: ¿Quién es el enigmático Hombre de Amarillo y cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Podría la revelación que preparan Jade y Tabitha ser la llave para el ansiado regreso a casa? ¿Cuánto tiempo más podrá Boyd mantener la cohesión de la ciudad frente al deterioro de su propio cuerpo y mente? Y, de manera crucial, ¿qué papel desempeñará la llegada de un nuevo personaje en los acontecimientos que se avecinan? La temporada 4 de From se perfila como una puerta que, una vez abierta, algunos desearán fervientemente que hubiese permanecido cerrada.

La disponibilidad de From temporada 4 varía significativamente según la región geográfica. En España, la serie estará accesible exclusivamente a través de HBO Max, plataforma que ostenta los derechos de la totalidad de la serie en el país, incluyendo las temporadas anteriores. En contraste, otros mercados como Estados Unidos, México o Chile ofrecerán el estreno en plataformas como MGM+ o Universal+.

En cuanto a la hora exacta de emisión, la cuarta temporada de From debutará en Estados Unidos el domingo 19 de abril a las 9:00 pm ET en MGM+. Para España y Latinoamérica, la hora de estreno se ajustará a la conversión horaria local. En España, estará disponible a partir de las 3:00 am del lunes 20 de abril a través de HBO Max, con la posibilidad de que se extienda hasta las 10:00 am del mismo día, según confirmaron desde HBO Max España a Hipertextual. Para México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, el estreno será a las 19:00h. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador lo verán a las 20:00h. Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico tendrán el estreno a las 21:00h. Finalmente, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay podrán disfrutarlo a partir de las 22:00h.

La suscripción a HBO Max no solo garantiza el acceso a From temporada 4, sino también a un amplio catálogo de series aclamadas como The Wire, Los Soprano o La Casa del Dragón, además de producciones de Warner, clásicos de Cartoon Network, grandes estrenos y la mejor oferta deportiva.

La temporada 4 de From constará de un total de 10 episodios, los cuales se irán publicando de forma semanal. Esto significa que, a partir del lanzamiento del primer capítulo, se estrenará un nuevo episodio cada domingo (o madrugada del lunes) hasta la emisión del capítulo final el 21 de junio. Esta estrategia de lanzamiento semanal permitirá a los espectadores saborear cada misterio y cada giro argumental a medida que se desarrollan.





Hipertextual / 🏆 8. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

From Temporada 4 Estreno From MGM+ HBO Max Series De Terror

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oro opera estable y se encamina a cuarta semana al alza por optimismo sobre IránEl oro ⁠operaba sin apenas cambios este viernes, a punto de registrar su ⁠cuarta subida semanal consecutiva.

Read more »

Encuentro cultural “Manos de Cosoleacaque” llega a Casa Xallitic, en XalapaEl centro cultural Casa Xallitic, el recinto más nuevo de la red de espacios municipales de divulgación artística en Xalapa, inaugurado en este año, inicia este viernes el encuentro cultural Manos de Cosoleacaque, un ev...

Read more »

Sheinbaum llega a Madrid entre selfies y abrazos; morenistas prevén recibirla con flores en BarcelonaLa Presidenta viajó para acudir a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en España

Read more »

Llega Sheinbaum a Barcelona para participar en Cumbre progresistaDiario de circulación nacional fundado en 1984.

Read more »

Llega nueva mesa directiva a Patronato Pro Construcción Expo Moroleón ¿quiénes son?Como nuevo director del Patronato en Moroleón, Prisciliano Espinosa aseguró que revisarán las problemáticas y buscarán propuestas para el cent

Read more »

Sheinbaum llega a Barcelona para Cumbre en Defensa de la Democracia y busca acercamiento con EspañaLa presidenta Claudia Sheinbaum arribó a Barcelona para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. Su visita busca fortalecer la relación bilateral con España, marcada por un distanciamiento previo, y se espera un posible encuentro con el presidente Pedro Sánchez.

Read more »