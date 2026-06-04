La cultura del café: Miriam Nájera, sommeliera de café

Miriam Nájera, sommeliera de café, explica qué distingue a una taza de café excepcional y cómo desarrollar el paladar. Cada vez más consumidores buscan conocer el origen y la historia detrás de cada sorbo.

Miriam Nájera, sommeliera de café , explica qué distingue a una taza de café excepcional y cómo desarrollar el paladar. Cada vez más consumidores buscan conocer el origen y la historia detrás de cada sorbo.

Miriam Nájera es sommeliera de café y catadora de café Q Grader. Su trabajo se enfoca en promover una cultura de consumo más consciente e informado, ayudando a que las personas descubran y valoren todo lo que existe detrás de una taza de café. Miriam Nájera comenzó su carrera en el mundo del café y se especializó en vino y café.

Se certificó como Catador de Café Q Grader y ayuda a los consumidores a descubrir la riqueza cultural, humana y sensorial que existe detrás de cada taza. Una taza de café de alta calidad comienza mucho antes de la preparación. La variedad del cafeto, las condiciones de cultivo, la altitud, el clima y el trabajo de los productores influyen directamente en el perfil sensorial que encontraremos en la taza.

Al degustarlo buscamos equilibrio entre acidez, dulzor, cuerpo y amargor, además de complejidad aromática y una 'taza limpia', es decir, sabores definidos y sin defectos. Miriam Nájera recomienda degustar el café con más atención: observarlo, percibir sus aromas y notar cómo evolucionan los sabores mientras se enfría. También vale la pena probar distintos orígenes y perfiles de tostado. No se trata de encontrar el café 'correcto', sino de descubrir qué estilos disfruta cada persona.

El café, el vino y el té comparten algo fundamental: son el resultado de la interacción entre naturaleza, cultura y trabajo humano. En las tres hablamos de origen, variedades, procesos de producción y expresión sensorial. El vino le enseñó a desarrollar un lenguaje sensorial más preciso, mientras que el té le permitió profundizar en la delicadeza de los aromas y las texturas.

Esa formación le ha ayudado a entender el café desde una perspectiva más amplia, no solo como una bebida cotidiana, sino como un producto cultural capaz de generar experiencias, emociones y conversaciones. En años recientes, el consumidor se ha vuelto más curioso sobre el origen y los procesos detrás de los alimentos y bebidas. Actualmente, los consumidores son mucho más curiosos e informados.

Hoy las personas ya no solo preguntan si un café les gusta o no; también quieren saber de dónde viene, quién lo produjo y qué hace diferente a una taza de otra. Por eso, una de las tendencias más importantes es la trazabilidad y el interés por conocer la historia detrás de cada café. También observa una creciente apreciación por la diversidad sensorial. Cada vez más personas están dispuestas a explorar distintos orígenes, perfiles de tueste y métodos de preparación.

El consumidor ya no busca únicamente una bebida para obtener energía; busca experiencias, descubrimiento y disfrute. A esto se suma una mayor conciencia sobre la sostenibilidad y el impacto social, así como la búsqueda de opciones de alta calidad que puedan integrarse fácilmente a la vida cotidiana. Lo más interesante es que el café está dejando de verse únicamente como una bebida de rutina para convertirse en una categoría cultural, donde las personas quieren aprender, degustar y compartir experiencias





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