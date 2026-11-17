La Agencia de Drogas de EE. UU. anuncia investigación contra corrupción política en México y desmiente lista de 35 miembros de Morena.

La Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos ( DEA) ha anunciado oficialmente que intensificará sus operaciones de inteligencia para desmantelar las redes de corrupción que vinculan a funcionarios públicos en México con organizaciones criminales. La institución enfatizó que este esfuerzo no se limitará a perseguir a los integrantes de los grupos delictivos, sino que se centrará activamente en documentar y exponer las relaciones de complicidad con servidores públicos que facilitan las actividades ilícitas.

Advertencia directa a la corrupción política

El director de la agencia declaró explícitamente que la corrupción política actúa como un catalizador que permite a los cárteles ampliar sus operaciones comerciales y mantener estructuras logísticas robustas. Esta estrategia institucional busca identificar y documentar cualquier enlace entre actores políticos y organizaciones designadas como terroristas extranjeras, asegurando que no habrá marcha atrás en la búsqueda de estas conexiones.

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Desmienten supuesta lista de 35 militantes

A pesar de la firme postura institucional, la DEA aclaró que no identifica públicamente a políticos mexicanos específicos ni confirma la existencia de un documento que mencione una lista de 35 integrantes del partido Morena relacionados con el narcotráfico. Esta afirmación, circulada en redes sociales, carece de respaldo oficial público y no ha sido verificada mediante documentos auténticos emitidos por la agencia.

Requisitos para acusaciones judiciales formales

La institución subrayó que la mera existencia de un listado no acreditado no equivale a pruebas judiciales. Actualmente, no se han presentado cargos formales ni pruebas documentales que establezcan que las 35 personas mencionadas en dichas especulaciones hayan cometido delitos. Por ello, es fundamental distinguir entre las declaraciones públicas fundamentadas de la dirección de la DEA y las versiones no confirmadas de terceros.

Impacto en la seguridad y próxima vigilancia

La advertencia apunta directamente a aquellas figuras públicas que podrían proporcionar protección, recibir recursos financieros de organizaciones criminales o facilitar su operación en el territorio nacional. La agencia mantiene que la corrupción representa una amenaza directa para la seguridad de las comunidades estadounidenses, justificando así la continuidad de sus esfuerzos de inteligencia para desarticular estas redes de colaboración transnacional.