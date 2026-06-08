La decisión de Sheinbaum: no asistir a la inauguración del Mundial por miedo al abucheo

La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido no asistir a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, en lugar de ello, se quedará en la plancha del Zócalo para observar la transmisión del partido de apertura. La decisión se debe a su temor de enfrentar un abucheo masivo por parte de la ciudadanía, en un contexto de alta polarización social.

La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de no asistir a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca no responde a un rechazo ideológico al negocio del futbol, sino a una estrategia política ante el temor de enfrentar un abucheo masivo por parte de la ciudadanía.

Así lo asegura hoy Raymundo Riva Palacio. En su columna Estrictamente Personal, el periodista expone que la mandataria ha dejado expuesta su fragilidad al haber optado por evadir al ‘indomable’ estadio, un espacio donde la narrativa está fuera de su control, y preferir su ‘burbuja narrativa’.

Para Riva Palacio, el gesto de regalar su boleto a una niña indígena fue una calculada jugada política ‘para las imágenes’, construida para proyectar inclusión, pero que oculta una realidad ‘menos romántica’: el miedo al repudio.

‘No es la primera vez que un presidente mexicano le tiene miedo al repudio, pero sí será la primera que prefirió guardarse antes que exponerse y escuchar el grito de la gente’, refiere





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Claudia Sheinbaum Estadio Azteca Mundial De Futbol Abucheos Miedo Al Repudio Estado De México Gobierno De México Gabriela Cuevas Raymundo Riva Palacio Estrictamente Personal Burbuja Narrativa Indomable Estadio Espacio Libre Conexión Con El Pueblo Movimiento Morena Presidencia Estadios Narativa Abucheos Espontáneos Furia Social Protestas Descontento Social Y Político Clasificación Clasificación Política Clasificación Social Clasificación Política Y Social

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La importancia de los mexicanos en Estados Unidos: Claudia Sheinbaum destaca su aporte económico y socialLa presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de los mexicanos que viven en Estados Unidos y su aporte al desarrollo económico y social de ese país.

Read more »

Mexicanos han sacado adelante a Estados Unidos, asegura Claudia SheinbaumLos inmigrantes mexicanos generan ingresos anuales por 320 mil millones de dólares al año

Read more »

Claudia Sheinbaum encabeza asamblea de Jóvenes Construyendo el Futuro en XalapaLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará la asamblea del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Xalapa, Veracruz, donde afirmará que el objetivo del programa es otorgar un año de experiencia laboral a las y los jóvenes mexicanos y garantizar su derecho al empleo digno. El programa ha beneficiado a más de 3.5 millones de jóvenes en todo el país con una inversión de 170 mil millones de pesos.

Read more »

Claudia Sheinbaum presenta Olinia, el primer auto eléctrico mexicanoEn julio se mostrará el segundo arquetipo Olinia Cargo, para transporte de mercancías en localidades.

Read more »