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La decisión de Sheinbaum: no asistir a la inauguración del Mundial por miedo al abucheo

Política News

La decisión de Sheinbaum: no asistir a la inauguración del Mundial por miedo al abucheo
Claudia SheinbaumEstadio AztecaMundial De Futbol
📆6/8/2026 11:37 AM
📰vanguardiamx
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La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido no asistir a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, en lugar de ello, se quedará en la plancha del Zócalo para observar la transmisión del partido de apertura. La decisión se debe a su temor de enfrentar un abucheo masivo por parte de la ciudadanía, en un contexto de alta polarización social.

La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de no asistir a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca no responde a un rechazo ideológico al negocio del futbol, sino a una estrategia política ante el temor de enfrentar un abucheo masivo por parte de la ciudadanía.

Así lo asegura hoy Raymundo Riva Palacio. En su columna Estrictamente Personal, el periodista expone que la mandataria ha dejado expuesta su fragilidad al haber optado por evadir al ‘indomable’ estadio, un espacio donde la narrativa está fuera de su control, y preferir su ‘burbuja narrativa’.

Para Riva Palacio, el gesto de regalar su boleto a una niña indígena fue una calculada jugada política ‘para las imágenes’, construida para proyectar inclusión, pero que oculta una realidad ‘menos romántica’: el miedo al repudio.

‘No es la primera vez que un presidente mexicano le tiene miedo al repudio, pero sí será la primera que prefirió guardarse antes que exponerse y escuchar el grito de la gente’, refiere

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