La Deducibilidad de Donativos: Un Análisis Crítico y Propuestas de Regulación

El análisis aborda la controversia sobre la deducibilidad de donativos a organizaciones no gubernamentales, cuestionando su impacto en el uso de recursos públicos y sugiriendo una regulación más precisa. Se examinan los argumentos a favor y en contra, proponiendo excepciones limitadas y parámetros rigurosos para garantizar la transparencia y eficiencia.

Desde hace años he sostenido este principio general porque considero que la, pero la realidad hace necesarias algunas excepciones que deben estar bien definidas y reguladas. Resulta útil y conveniente que los ciudadanos, al margen del gobierno, se organicen para realizar diversas actividades que busquen beneficios comunitarios. Su misión merece reconocimiento en tanto se desarrolle usando recursos de las personas interesadas en llevarla a la práctica y no empleando el dinero de los demás.

Porque los recursos destinados al pago de impuestos ya no son de quienes los causan, sino de la comunidad. Se trata de dinero público que debe destinarse a la prestación de servicios o la realización de obras de interés general. Por ese motivo, la deducibilidad de los donativos a organizaciones no gubernamentales, constituye una forma de hacer “caravana con sombrero ajeno”. La donación que no surge del bolsillo de quien la hace, no denota generosidad, en cierto modo es lo contrario: una decisión egoísta que traslada a la persona privada la capacidad de decidir el uso del dinero público. Las organizaciones de la llamada sociedad civil afirman no tener fines de lucro, pues no efectúan actividades mercantiles que generen dividendos para sus socios, pero producen beneficios a las personas que en ellas prestan servicios bien pagados. Los donativos deducidos de los impuestos sostienen esa burocracia paralela a la estatal que realiza funciones relacionadas con el interés social, sin tener una legitimación democrática. En el caso de las ONG dedicadas a promover causas ideológicas, es más clara la razón por la cual no deben ser deducibles las donaciones. Estas organizaciones no gubernamentales —a veces antigubernamentales— aunque no sean partidos, son en realidad organizaciones políticas ya que buscan explícitamente influir en las políticas públicas, evaluarlas o combatirlas. Pero estas tareas no tienen por qué recibir esa forma de apoyo que son los donativos deducibles. Sus propósitos lícitos deben sostenerse con recursos que aporten quienes deseen colaborar a sus objetivos, pero que lo hagan con su dinero. Los medios de comunicación realizan un escrutinio de las funciones públicas de interés social y no se financian con donativos deducibles. Cuando como diputado promoví la supresión de la deducibilidad de los donativos, recibí opiniones de sociedades caritativas que la defendían con buenos argumentos y concluí que el principio general podría tener algunas excepciones, por ejemplo la atención médica y alimentaria, cuyos servicios auxilian directamente a personas en peligro. Es preciso establecer parámetros rigurosos para conceder ese beneficio fiscal. En primer lugar que solo beneficie a fundaciones que de manera directa entreguen a las personas apoyos como alimentos, medicinas o becas; o les presten un servicio educativo o de salud. Además, que no se difunda publicitariamente la entrega del donativo. La transparencia y la correcta regulación son fundamentales para evitar el abuso y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y justa. La claridad en la asignación de fondos y el seguimiento riguroso del cumplimiento de los objetivos son esenciales para mantener la confianza ciudadana y asegurar que las donaciones verdaderamente beneficien a quienes más lo necesitan. La sociedad civil, si bien desempeña un papel importante en el desarrollo social, debe ser financiada de manera responsable y transparente, evitando cualquier forma de manipulación o influencia indebida en el ámbito político





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