La deificación de la proteína: de Starbucks a los gimnasios, una tendencia entre la moda y la ciencia

El lanzamiento de la línea 'Hola PROteína' en Starbucks ilustra la creciente idealización de los alimentos ricos en proteína en la cultura contemporánea. Este fenómeno, impulsado por el deporte amateur y discursos sobre el cuerpo como proyecto personal, contrasta con las recomendaciones científicas que establecen límites claros de consumo. El artículo analiza la discrepancia entre la moda proteica y las necesidades reales, destacando que el exceso no genera más músculo y que una alimentación balanceada requiere otros macronutrientes. La tendencia refleja patrones históricos de endiosamiento y desinformación nutricional.

Starbucks ha introducido una nueva línea de productos denominada 'Hola PROteína', destacando particularmente lattes preparados con leche enriquecida con proteína de suero. Esta adición aporta entre 20 y 35 gramos de proteína según el tamaño de la bebida, reflejando una tendencia global hacia la idealización de los alimentos ricos en proteína .

Este fenómeno no es exclusivo de la cadena de café; en restaurantes, bares y cafeterías, la proteína se promociona como protagonista de los platillos, frecuentemente con un costo adicional. En los hogares y gimnasios, el consumo de proteína se ha normalizado como suplemento esencial, aunque a menudo se pierde de vista que alimentos cotidianos como leche, huevo, pollo, atún o pescado ya son fuentes valiosas de este macronutriente.

La popularización de la proteína ha tomado un cariz casi deificado, impulsado en parte por el auge del deporte amateur y la cultura del cuidado corporal. Sin embargo, es crucial recordar que las necesidades reales de proteína son moderadas: para una persona promedio, alrededor de 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal al día, y para deportistas de fuerza o resistencia, hasta 2 gramos por kilogramo.

El especialista Stuart Phillips, tras estudiar a casi 2,700 personas, señala que 1.6 g/kg es el límite superior, ya que consumir más no construye más músculo. El exceso de proteína es simplemente un desperdicio. La proteína cumple funciones vitales en la reparación y mantenimiento muscular, pero su consumo debe basarse en indicaciones técnicas y no en modas.

Además, una alimentación balanceada requiere también grasas, carbohidratos, agua, vitaminas, minerales y fibra. Históricamente, hemos oscilado entre endiosar y rechazar ciertos nutrientes, a menudo por desinformación. En la contemporaneidad, el cuerpo se concibe como un proyecto personal, donde el consumo de proteína se entrelaza con identidad y discurso social, tal como exploran sociólogos como Bourdieu, Shilling o Giddens.

Incluso espacios como Starbucks, que se autodenomina el 'tercer lugar' según el sociólogo Ray Oldenburg, reflejan esta dinámica cultural donde la fila para un café proteico simboliza la espera por un cuerpo idealizado. Más allá de las tendencias, la medida justa es el mejor camino, priorizando la salud y el funcionamiento orgánico sobre la estética pasajera





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