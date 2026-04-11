La Desolación Espiritual: Entendiendo los Ciclos de la Vida y la Búsqueda del Bienestar

Este artículo explora el concepto de desolación espiritual, un sentimiento de vacío y desánimo que puede surgir después de periodos de euforia o entusiasmo iniciales. Analiza cómo este fenómeno se manifiesta en diversas áreas de la vida, como matrimonios y trabajos, y propone que, en lugar de ser un obstáculo, la desolación puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y la búsqueda de un bienestar más profundo.

Cualquier ensombrecimiento de la mente, perturbación en ella, incitación a las cosas más bajas o terrenales, junto con toda inquietud, agitación o tentación que lleve a desconfiar de la salvación y expulse la esperanza y la caridad, por lo cual el alma se siente entristecida, se vuelve tibia, se aletarga y casi desespera de la misericordia de Dios. Así describió Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita, la desolación espiritual en 1548.

Se refería al sentimiento de vacío que las personas suelen experimentar luego de la euforia inicial de una conversión religiosa. Después del fervor de la nueva fe, a la que él llama consuelo, los problemas de la vida regresan, la gente siente que cometió un error y puede alejarse de ella.\Esta desolación no es solamente un fenómeno religioso. Describe gran parte de nuestra experiencia cuando algo nuevo y hermoso despierta alegría y entusiasmo, pero luego se vuelve tedioso y agotador. Los matrimonios, por ejemplo, sufren comúnmente la llamada comezón de los siete años, cuando la pasión da paso al aburrimiento y al conflicto. De igual manera, los nuevos trabajos son emocionantes e interesantes por un tiempo, pero luego se convierten en una rutina o una opresión.\Uno podría concluir fácilmente que la acción natural y adecuada es hacer un cambio en el momento de la desolación: disolver la relación, renunciar al trabajo, buscar consuelo una vez más en la novedad. Pero esto bien podría no ser correcto. Uno de los secretos del bienestar a largo plazo es comprender la desolación espiritual no como un obstáculo para el bienestar, sino como un camino que promete crecimiento personal. Si sabes cómo usar la desolación para salir adelante, te espera un consuelo aún más dulce. Ignacio describió la fase inicial y consoladora de la fe como algo fácil y ligero. Y así sucede con la mayoría de los grandes cambios en la vida cuando son voluntarios y nuevos. La novedad en sí misma estimula la atención, razón por la cual los expertos en mercadotecnia descubrieron que simplemente añadir la palabra nuevo a un anuncio aumenta el interés del consumidor (una emoción positiva básica) en el producto que se ofrece. En particular, las personas con una alta calificación en el rasgo de personalidad de apertura a la experiencia encuentran placenteras las nuevas circunstancias de la vida.\Este efecto de la novedad lo vemos con mucha claridad en la investigación sobre matrimonios. En un estudio de 2010 con 464 recién casados, tanto esposos como esposas disfrutaron de su mayor satisfacción marital en los primeros cuatro meses después de la boda. Esto no significa que el divorcio se convierta en un peligro inmediatamente después de esa luna de miel; el riesgo de separación sigue siendo bajo durante los primeros dos años. Sin embargo, la incidencia aumenta con el tiempo y alcanza su punto máximo alrededor de los cinco años, de acuerdo con un estudio finlandés de 2014 publicado en la revista Demography. En otras palabras, los datos sugieren que este repunte en la desolación matrimonial -que se caracteriza por el aburrimiento, la disminución de la intimidad y el aumento de los conflictos- podría denominarse con mayor precisión la comezón de los cinco años. La satisfacción laboral sigue un ciclo similar, aunque se mueve más rápido. De acuerdo con una investigación de 2009 publicada en el Journal of Applied Psychology, las personas que cambian de trabajo y se comprometen a que el nuevo empleo funcione (cumplen con sus obligaciones a conciencia y se integran socialmente) registran un aumento en la satisfacción laboral durante los primeros tres meses. Sin embargo, en este punto el consuelo comienza a desvanecerse y la satisfacción disminuye durante el resto del año, alcanzando su punto más bajo al final del primer año en el nuevo trabajo. Es entonces cuando, según mi experiencia, muchas personas dicen que sienten que cometieron un error al cambiar de trabajo. Llamémoslo la comezón del primer año.\No todos los matrimonios fracasan después de cinco años; tampoco todos renuncian a su trabajo después de un año. De hecho, los datos longitudinales más recientes (de parejas casadas entre 2010 y 2012) muestran que alrededor del 82 por ciento permanece casado durante al menos 10 años, y el riesgo de divorcio continúa disminuyendo después del quinto año, hasta el fallecimiento de uno de los cónyuges. Del mismo modo, casi la mitad de las personas ha estado en el mismo trabajo durante cuatro años, y aproximadamente una cuarta parte de los trabajadores permanece en su empleo durante 10 años o más. Este fenómeno de persistencia llevó a los investigadores a preguntarse cómo los cónyuges o empleados que perseveran logran superar la etapa de desolación y (presumiblemente) encontrar un consuelo renovado en su matrimonio o trabajo





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