El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano atendió a la comunidad política y académica en su nuevo adiós, pues cazon la jornada con la presencia de todo tipo de actores. Entre las conversaciones surgió una discusión de dos palabras: la "congruencia". Los eventos se desarrollaron en el Panteón Francés con reunión de morenistas y priistas y discursos sobre la democracia.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció el pasado jueves y su última despedida contó con la presencia de una amplia gama de figuras política s y académicas que celebraron su legado como líder moral de la izquierda y constructor de la democracia mexicana.

Entre los asistentes se encontraban morenistas, priistas, panistas, emecistas y personalidades del mundo académico, como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, y el exrector José Narro. Todos se congregaron en el Panteón Francés para rendir homenaje a un hombre que, según varios, dejó una huella indeleble en la historia del país.

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Despedida en el Panteón Francés

Los funerales se llevaron a cabo con puertas cerradas, con acceso exclusivo para familiares y amigos cercanos, y fueron atendidos por la familia en un entorno restringido al público. Solo la familia directamayor del legado de Cárdenas habló con la prensa. Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, describió a su padre como un carácter admirable y decisivo para México, calificándolo con orgullo y reconociendo su estatura como "un personaje admirable".

Reconoció la gran contribución de su padre a la transición democrática y lo describió como "un gran amigo, un gran constructor de la democracia y de la transición". También destacó que la muerte de Cuauhtémoc fue un "grande pérdida" que, según él, no será "suficiente mucho homenajes para cubrir". La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió en coche a la ceremonia, llegando a las 12:20 y saliendo apenas 50 minutos después.

En declaraciones informales a la prensa, expresó su tristeza y la dignidad que caracterizó a Cárdenas, resaltando la "congruencia" y la "democracia y dignidad" que dejó como legado. Lo describió como una "enseñanza histórica" y afirmó que era historia de México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también asintió al fallecimiento, señalando que Cárdenas "deja un hueco muy difícil de llenar" y recordó su renuncia al partido fundado por él mismo, señalando la coherencia con sus principios.

Homenajes políticos y legado democrático

El discurso de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también se enfocó en la importancia de la lucha por la democracia y la libertad en la capital. Anunció que el gobierno organizaría un homenaje el próximo 5 de diciembre, fecha de su asunción como Jefe de Gobierno. El líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, describió a Cárdenas como un precursor del movimiento democrático y afirmó que su legado fue fundamental para la Cuarta Transformación.

Otros funcionarios, como el ex-presidente del PRI Jorge de la Vega Domínguez y el exgobernador de Morelos Graco Ramírez, ofrecieron testimonios sobre sus principios, políticas y preocupaciones, destacando su honestidad, su preocupación por la deuda externa y la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como su empeño en mantener la paz y el desarrollo del país. Además de reconocer su contribución, los asistentes resaltaron la naturaleza cruzada de su influencia, con líderes de partidos contestados túh demand.