La detección prenatal de cardiopatías congénitas puede marcar la diferencia para una vida plena en el desarrollo del feto y representa un desafío importante para la medicina moderna.

La detección prenatal de una cardiopatía congénita puede marcar la diferencia para una vida plena en el desarrollo del feto, momento en el cual se va formando la estructura vital, incluyendo el corazón, antes de llegar al nacimiento; pero existen variables biológicas que pueden alterar su desarrollo y, en el caso del corazón, a estas alteraciones se les conoce como representan un desafío importante para la medicina moderna, pero gracias a los avances en el diagnóstico prenatal y a instituciones especializadas, el panorama para estos pacientes ha cambiado radicalmente en las últimas décadas.

Un cardiólogo especialista en ecocardiografía fetal debe ser consultado si se detectan alguna anomalía o "alteración gruesa" en la formación cardiaca





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