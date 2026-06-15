La disidencia de la CNTE aprueba proseguir su movilización en la Ciudad de México

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) ha aprobado proseguir su movilización en la Ciudad de México para obligar al gobierno de Claudia Sheinbaum a responder a sus reivindicaciones.

La disidencia aprobó proseguir su movilización en la Ciudad de México para obligar al gobierno de Sheinbaum a responder a sus reivindicaciones. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) contempla la apertura de las casetas de las carreteras que llegan a la Ciudad de México con réplicas en todos los estados donde la CNTE tiene presencia, según indicó el magisterio.

La CNTE, que aprobó la prolongación de su movilización en la Ciudad de México, convocó a una conferencia de prensa en la que participarán las secretarias y los secretarios generales de las secciones del gremio. A las 8:00 pm de mañana, la CNTE volverá a sesionar en asamblea general para determinar los siguientes pasos del movimiento, que busca un incremento salarial para los docentes, así como la supresión de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 -para volver a un sistema solidario de jubilaciones-, y unos cambios en los remanentes de la reforma educativa.

La presidenta Claudia Sheinbaum y los interlocutores de la CNTE en su gobierno han expresado su molestia ante la intransigencia del magisterio disidente, que ha rechazado las propuestas que se les presentaron durante las mesas de negociación





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