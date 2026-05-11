La dualidad entre los colores y el vacío en la coreografía de la Met Opera

La coreografía de la Met Opera presenta una historia mítica inspirada en el mito de Orfeo y Eurídice, donde Frida Kahlo y Diego Rivera se reúnen en un viaje para revivir su relación y superar las marcas del dolor y la discapacidad que la pintora ha sufrido. La coreografía utiliza break dance, danza contemporánea y acrobacia para representar a cada personaje y la escenografía interactúa con el escenario para crear una experiencia inmersiva.

Toda esta historia es presentada al público por medio de una coreografía , con 14 bailarines: 5 de break dance , 5 de danza contemporánea y 4 acróbatas.

"Cada personaje tiene su lenguaje, y me gusta relacionar la escenografía con el movimiento: el escenario no es solo decorativo, necesita interactuar" , comentó Colker. Conviene detallar que la Met Opera se transforma, de esta manera, en las calles de México y la Casa Azul.

"LA DUALIDAD ENTRE LOS COLORES Y EL VACÍO" Durante uno de los ensayos previos al estreno, unas vigas de madera evocaban el icónico mural de Rivera 'La creación de un fresco que muestra la construcción de una ciudad', y, sobre ellas, el personaje de Diego, de espaldas, daba la bienvenida al público. La mezzosoprano estadounidense Isabel Leonard, que da vida a Frida, se movía por el escenario luciendo una falda morada con flores bordadas, una blusa de detalles rosados y una corona de flores rosas.

A su lado, el barítono español Carlos Álvarez, en el papel de Diego Rivera, vestía una camisa azul de cuadros y una chaqueta del mismo color.

"Esta ópera no es biográfica. No trata sobre sus pinturas ni sobre su trabajo. Es una historia mítica, como un sueño" , explicó Colker durante una entrevista con EFE. INSPIRACIONES Y REPRESENTACIONES La producción está inspirada en el mito de Orfeo y Eurídice, mostrando a Frida Kahlo en su abandono al inframundo durante el Día de Muertos y reuniéndose nuevamente con Diego Rivera para revivir su relación.

Durante todo el transcurso de este viaje, sobresale la duda de la pintora sobre si debería volver a la vida, ya que aún permanecen las marcas del dolor provocado por una discapacidad crónica, causada por la poliomielitis y un accidente de tranvía, donde se fracturó las costillas, la pelvis y la columna.

"Cada personaje tiene su lenguaje, y me gusta relacionar la escenografía con el movimiento: el escenario no es solo decorativo, necesita interactuar" , comentó Colker. Conviene detallar que la Met Opera se transforma, de esta manera, en las calles de México y la Casa Azul.

"LA DUALIDAD ENTRE LOS COLORES Y EL VACÍO" Durante uno de los ensayos previos al estreno, unas vigas de madera evocaban el icónico mural de Rivera 'La creación de un fresco que muestra la construcción de una ciudad', y, sobre ellas, el personaje de Diego, de espaldas, daba la bienvenida al público. La mezzosoprano estadounidense Isabel Leonard, que da vida a Frida, se movía por el escenario luciendo una falda morada con flores bordadas, una blusa de detalles rosados y una corona de flores rosas.

A su lado, el barítono español Carlos Álvarez, en el papel de Diego Rivera, vestía una camisa azul de cuadros y una chaqueta del mismo color. LADO POÉTICO DE FRIDA Colker quería mostrar "su lado poético, su fragilidad y sensualidad" y esa "dualidad" entre "la vida y la muerte, el grito y el silencio, los colores y el vacío" : "Así es Frida : ama a Diego, pero no puede estar con él, y tampoco puede vivir sin él" .

"Frida es un icono. La podemos tener incluso en un imán en casa, y se ha vuelto cada vez más importante desde los años 60 hasta hoy. Crece y crece por lo que representa como mujer y como artista" , destaca





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