El superávit comercial de China en 2025 fue récord, pero el dinero no se reinvierte de la misma manera que antes. La balanza de pagos de China muestra un superávit ligeramente menor, y el dinero disponible para su reinversión es aún menor. La forma en que se utiliza ese capital es lo que más nos dice sobre la trayectoria económica de China.

La economía china se encuentra en un cambio significativo, con un superávit comercial récord en 2025 de 1.2 billones de dólares. Sin embargo, este dinero no se reinvierte de la misma manera que antes.

La balanza de pagos de China muestra un superávit ligeramente menor, de alrededor de 1.1 billones de dólares. El dinero disponible para su reinversión es aún menor. China cuenta con un enorme superávit en el comercio de bienes, pero registra un déficit significativo en los servicios, de 238 mil millones de dólares en 2025. El superávit por cuenta corriente del país para 2025 ascendió a 735 mil millones de dólares, una cifra récord, pero mucho menor que el superávit comercial.

La forma en que se utiliza ese capital es lo que más nos dice sobre la trayectoria económica de China. A principios de la década de 2000, el Banco Popular de China intervenía para absorber divisas, que canalizaba hacia las reservas oficiales, para invertirlas en bonos del Tesoro de EE. UU. y otros activos soberanos.

Sin embargo, alrededor de 2012, el Sistema Obligatorio de Liquidación y Venta de Divisas se eliminó, lo que permitió a las empresas chinas retener sus ingresos en divisas. A medida que las empresas chinas ganaban libertad para retener sus ingresos en divisas, el vínculo entre los superávits comerciales y la acumulación de reservas se aflojó. En lugar de convertirse en ingresos en divisas nacionales, el superávit se mantuvo cada vez más en forma de activos en moneda extranjera.

Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19, se produjo otro cambio, reflejo de la continua apertura financiera de China. El sector privado sigue liderando el reciclaje del superávit, pero ya no actúa por miedo. El renminbi se encuentra ahora estable e incluso se ha apreciado frente al dólar.

En cambio, los inversores y las empresas buscan rentabilidad, principalmente a través de inversiones de cartera en bonos y acciones. La suma de las transacciones internacionales de un país, la denominada identidad de la balanza de pagos, debe ser cero, lo que implica que, si el superávit por cuenta corriente ya no es absorbido por el Banco Popular de China mediante la acumulación de reservas, debe compensarse con un aumento de los activos externos o una reducción de los pasivos externos.

La cuenta financiera no relacionada con las reservas de China registró un déficit de unos 820 mil millones de dólares el año pasado, lo que refleja en líneas generales el superávit por cuenta corriente. La inversión de cartera, especialmente a través del programa de Inversores Institucionales Nacionales Cualificados y Stock Connect, fue el componente más importante de la cuenta financiera, representando más de la mitad del déficit.

Las salidas netas a través de este canal alcanzaron los 426 mil millones de dólares en 2025, y los inversores del continente añadieron aproximadamente 208 mil millones de dólares a sus carteras de acciones en el extranjero y 153 mil millones de dólares a sus carteras de deuda externa. Aunque parte de la inversión de cartera se realiza dentro de China, una proporción mucho mayor de los flujos de acciones se dirigió a Hong Kong.

Los flujos hacia el sur a través del programa Stock Connect alcanzaron los 1.4 billones de dólares de Hong Kong (178, 600 millones de dólares) el año pasado, lo que supone un aumento del 74 %. Esto coincide en líneas generales con las salidas de capital registradas en los datos de la balanza de pagos de China. Las empresas chinas también están aumentando su inversión directa en el extranjero, que creció en 140 mil millones de dólares el año pasado





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