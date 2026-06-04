La educación superior en México: un crecimiento sin igualdad de oportunidades

La matrícula en educación superior en México ha aumentado un 37% desde 2015, pero la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo un problema. La educación superior sigue siendo un objetivo para mejorar las condiciones de vida de las personas y las familias, pero la realidad es que la discriminación de género en el ámbito laboral es una realidad en nuestro país.

En México, la matrícula en educación superior alcanzó 5.52 millones de estudiantes en 2025, un crecimiento de 37% respecto a 2015, pese a la reducción acumulada del gasto público destinado al sector universitario y su impacto en las condiciones de productividad, eficiencia, así como en la vida de los futuros profesionistas, lo que desde luego se traducirá en las condiciones de vida de la sociedad mexicana y su lugar en la carrera por alcanzar espacios o nichos de producción de bienes y servicios entre las naciones del orbe.

En México como en toda sociedad que aspira a la independencia y crecimiento sostenido con calidad de vida, preparación y formación de cuadros de profesionistas con capacidad y talento, que brinden capacidad de liderazgo en la solución de problemas y brindar un cambio favorable de la realidad económica y social del país. Una reducción de 0.3% en términos reales respecto al ejercido un año antes, tal reducción se torna más preocupante cuando apreciamos que de 2015 a la fecha, hay una reducción en dicho rubro de 6.6%.

Sí consideramos el promedio de las variaciones anuales en esos diez años, se observa que cada año la educación se mantiene como algo aspiracional para mejorar las condiciones de vida de las personas y las familias. Esto se aprecia en forma muy clara en el aumento de la matrícula en educación superior que, sin embargo, la cifra contrasta con la reducción de 36.1% en el gasto de educación superior, variaciones que a nivel agregado configuran un escenario de deterioro en la educación superior.

De 2015 a 2020, se registró un avance de 13.9%, mientras que de ese último año a 2025, hay una disminución de maestros en las aulas de licenciatura de 5.3 por ciento. El reporte señala que en el ciclo que terminó en 2015, había 18.11 millones de mujeres y 18.24 millones de hombres, para 2025, el número de mujeres se redujo en 9.6% y el de hombres en 11.5 por ciento.

Un fenómeno interesante que se ha venido acentuando desde 2020 es la mayor incorporación de las mujeres en la educación superior, de forma tal, que para el ciclo escolar 2024-2025, las mujeres superan en 14% a los hombres en todos los espacios universitarios. En el ciclo escolar de 2011, el número de hombres superaba en 0.9% al de mujeres.

De 2015 a 2025, el número de hombres en espacios de educación superior aumentó 6.5% y el de mujeres en 24.8 por ciento. Lo irónico de la fuerte incorporación de mujeres en la vida profesional universitaria, es que ese avance no se refleja en la reducción de la brecha de ingresos o brecha salarial.

En su informe La Lucha por la Igualdad de Género, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que las mujeres tienen menos probabilidades de avanzar a puestos directivos, son más propensas a enfrentarse a la discriminación y ganan menos que los hombres. En México solo el 45% de las mujeres en edad productiva trabajan, en comparación con el 78% de los hombres.

Un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que, en México, los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34.2% mayor al de las mujeres. Si bien esta brecha salarial varía por tipo de trabajo e incluso por estado, es evidente que la discriminación de género en el ámbito laboral aún es una realidad en nuestro país





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