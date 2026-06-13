La embajada japonesa del siglo XVII que dejó el apellido Japón en España

En 1614, una expedición de samuráis llegó a Coria del Río buscando alianzas. Cuatro siglos después, casi mil españoles llevan el apellido Japón como legado de aquel viaje.

La historia de la presencia japonesa en España comienza mucho antes de lo que muchos imaginan. En el siglo XVII, una embajada japonesa recorrió medio mundo para establecer relaciones comerciales y diplomáticas con España y el Vaticano, y su paso dejó una huella imborrable en una pequeña localidad andaluza: Coria del Río.

El apellido Japón, que hoy llevan casi un millar de españoles, es el testimonio vivo de aquel viaje épico. El periplo de Hasekura Tsunenaga, samurái al servicio del señor feudal Date Masamune, partió del puerto de Tsuki-no-ura en 1613 con destino a Acapulco, a bordo del galeón San Juan Bautista. La misión contaba con unos 150 japoneses, entre samuráis, comerciantes y sirvientes, acompañados por españoles y portugueses.

Tras cruzar el Pacífico y llegar a la Nueva España, la comitiva fue recibida por el virrey y continuó su viaje hacia Europa. Sin embargo, durante la travesía, llegaron noticias de que el shogunato Tokugawa había endurecido las leyes contra el cristianismo, lo que ponía en riesgo el éxito de la embajada. A pesar de ello, la reducida delegación (unos 30 japoneses) prosiguió hasta Sevilla, donde desembarcaron en octubre de 1614.

Fueron recibidos con honores por las autoridades locales, pero el Consejo de Indias recomendó al rey Felipe III desconfiar de las propuestas de Tsunenaga y del fraile Luis Sotelo, debido a la prohibición religiosa en Japón. Ante la negativa real, los expedicionarios se dirigieron a Roma para entrevistarse con el papa Pablo V, pero tampoco lograron un acuerdo comercial. Tras dos años de gestiones infructuosas, la embajada regresó a Japón, pero no todos los japoneses volvieron.

Algunos decidieron quedarse en Coria del Río, un pueblo a orillas del Guadalquivir que había sido su primera parada en España. Allí, como era costumbre en aquella época, se les asignó el apellido Japón para identificar su origen. Con el tiempo, estos primeros inmigrantes japoneses se integraron en la comunidad local, y sus descendientes mantuvieron el apellido hasta la actualidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística, hoy hay 973 personas con Japón como primer apellido y 993 como segundo, concentrados mayoritariamente en la provincia de Sevilla. El monumento a Hasekura Tsunenaga, erigido en el paseo fluvial de Coria del Río, recuerda esta historia con una placa que dice: "En octubre de 1614, la embajada japonesa encabezada por Hasekura Tsunenaga hizo escala en esta villa, dejando en la localidad como recuerdo el apellido Japón, como resultado de su descendencia".

Este hecho singular convierte a Coria del Río en un símbolo de los lazos históricos entre España y Japón, y el apellido Japón en un legado que perdura cuatro siglos después. La influencia japonesa en España no se limita a este apellido. Desde entonces, la cultura japonesa ha despertado un interés creciente, que se intensificó en las últimas décadas del siglo XX con series de anime, videojuegos y tecnología.

Sin embargo, el origen de esta fascinación se remonta a aquellos primeros contactos del siglo XVII, cuando un grupo de samuráis pisó suelo andaluz y dejó una huella que aún hoy podemos reconocer en los apellidos de cientos de españoles. La historia de la embajada de Hasekura Tsunenaga es un recordatorio de cómo los movimientos globales, aunque fracasados en sus objetivos inmediatos, pueden crear vínculos inesperados y duraderos entre culturas lejanas.

Hoy, Coria del Río celebra su vínculo con Japón a través de festivales, intercambios culturales y el orgullo de llevar un apellido que cuenta una historia de valentía, exploración y mestizaje





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