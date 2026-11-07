La Emperatriz Divorciada: Estreno y fechas de capítulos en Disney+

Descubre cuándo se estrenan los episodios de La Emperatriz Divorciada en Disney+ y Hulu, el reparto estelar con Shin Min-a y Lee Jong-suk, y la sinopsis del drama coreano más esperado.

El estreno tan esperado de La Emperatriz Divorciada, conocido internacionalmente como The Remarried Empress, ha llegado finalmente a las plataformas de streaming. La serie se ha posicionado rápidamente como uno de los títulos más comentados entre la comunidad global de fans de los k-dramas. El drama se desarrolla en un palacio de ensueño y está basado en la exitosa novela web creada por Alphatart. Originalmente, esta obra literaria fue adaptada exitosamente al formato Webtoon antes de convertirse en una producción televisiva. La narrativa sigue las vicisitudes de Navier, una emperatriz altamente respetada del Imperio del Este. Su vida da un giro radical cuando su esposo, el emperador Sovieshu, decide solicitar el divorcio. Aunque socialmente esto podría interpretarse como un fracaso personal, la trama sugiere que este evento marca el inicio de una nueva oportunidad para que Navier encuentre la felicidad junto al príncipe Heinrey.

Cronología de episodios en Disney+ y Hulu

La primera temporada de La Emperatriz Divorciada está compuesta por un total de 10 episodios. La plataforma Disney+ junto con Hulu lanzaron los primeros cuatro capítulos el 4 de noviembre. Desde esa fecha, el calendario de estreno establece que se publicarán dos nuevos episodios cada miércoles. El 3 de noviembre de 2026 se liberaron los capítulos 1 al 4 para la audiencia inicial. Los capítulos 5 y 6 estarán disponibles el 11 de noviembre de 2026. Posteriormente, los espectadores podrán ver los capítulos 7 y 8 el 18 de noviembre de 2026. El estreno de la temporada, que incluye los capítulos 9 y 10, está programado para el 25 de noviembre de 2026.

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Reparto principal y personajes clave

El elenco principal incluye a figuras destacadas del cine y la televisión coreana. Shin Min-a interpreta a Navier Ellie Trovi, la protagonista central de la historia. Ju Ji-hoon asume el papel del Emperador Sovieshu, el marido que decide romper el matrimonio. Lee Jong-suk encarna al Príncipe Heinley, el interés romántico y aliado de la emperatriz. Lee Se-young representa a Rashta, otro personaje importante dentro de la trama palacieña. Esta distribución de roles busca capturar la esencia de los personajes originales de la novela web. Los actores principales han sido seleccionados para llevar a cabo una adaptación fiel a la fuente material.

Disponibilidad del material original y tráilers

Para quienes desean sumergirse más a fondo en la historia, el formato original ilustrado de La Emperatriz Divorciada está disponible en la aplicación de Webtoon. Este acceso permite a los fans leer la narrativa completa que inspiró la serie televisiva. Hulu Latinoamérica publicó el tráiler oficial doblado al español para generar expectación. El material promocional ofrece una visión previa de la calidad de producción y los escenarios del drama. Los usuarios pueden encontrar esta información adicional complementaria a la emisión semanal en las plataformas asociadas.