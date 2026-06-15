La empresa Impresores en Offset y Serigrafía SA de CV recibe más de 800 millones de pesos en contratos públicos

La empresa Impresores en Offset y Serigrafía SA de CV ha recibido más de 800 millones de pesos en contratos públicos con la Secretaría del Bienestar. La empresa ha mantenido vínculos con el círculo político desde los primeros años de la administración en la Ciudad de México.

La empresa Impresores en Offset y Serigrafía SA de CV ha recibido más de 800 millones de pesos en contratos públicos con la Secretaría del Bienestar.

La empresa ha mantenido vínculos con el círculo político desde los primeros años de la administración en la Ciudad de México. La familia Mondragón, dueña de la empresa, ha construido una estructura corporativa amplia y diversificada, con 19 razones sociales que operan en distintos sectores económicos. La empresa ha obtenido contratos con distintas dependencias públicas, particularmente en las entonces delegaciones de un Distrito Federal gobernado por López Obrador.

La imprenta se convirtió en la piedra angular de un negocio familiar, pero los antecedentes empresariales de los Mondragón se remontan a la década de los noventa, cuando participaron en la creación de sociedades inmobiliarias que posteriormente sirvieron como base para la expansión de sus actividades. La empresa también ha tenido participación en procesos electorales recientes, como las campañas de la contienda por la gubernatura del Estado de México en 2017.

Además, el nombre de Impresores en Offset y Serigrafía volvió a cobrar relevancia pública tras señalamientos que la ubican como presunta responsable de la impresión y distribución de miles de acordeones utilizados para promover el voto a favor de candidatos afines al oficialismo durante la elección judicial de 2025. La acusación se sumó a una larga trayectoria empresarial marcada por sus vínculos con distintos niveles de gobierno, una relación que sigue más que vigente.

En otro orden de cosas, el gobierno de Estados Unidos anunció este domingo que alcanzó un acuerdo de paz con Irán, que será firmado formalmente el próximo 19 de junio en Suiza. El acuerdo contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, la ruta por la que antes del conflicto transitaba cerca del 20% del petróleo consumido en el mundo.

Los mercados reaccionaron de inmediato, con el petróleo registrando caídas superiores a 4% y los futuros de Wall Street avanzando con fuerza. La administración de Estados Unidos también anunció que tendrá en cuenta a políticos y funcionarios mexicanos que protejan, faciliten o encubren las operaciones del narcotráfico.

La estrategia se suma a la ofensiva de Washington contra los cárteles, que ya no está centrada únicamente en los líderes criminales, según confirmó la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos





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