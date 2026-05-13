La empresa no puede descontar gastos comerciales al calcular el daño moral por vulnerar la imagen del actor más reconocido

Este proceso judicial comenzó hace catorce años y giró en torno a cómo afecta una empresa a un actor al usar su imagen sin permiso ni aviso en una campaña comercial, mientras que la Ley Federal del Derecho de Autor indica que la indemnización por vulnerar este derecho se limita a lo menos del 40% del precio de venta al público del producto. La empresa intentó argumentar que debían descontarse los gastos de producción, distribución y comercialización de la campaña, pero la Corte rechazó esa interpretación. La sentencia genera un precedente importante para casos futuros similares, donde se valorarán criterios similares y se garantizará un estándar reparatorio establecido. Además, se genera una interrogante por la tardanza en resolver el casoele, que demuestra que la justicia constitutional no siempre es accesible para quien no puede costear una década y media de litigio.

El derecho a la propia imagen es un derecho fundamental para toda persona, con el derecho a decidir cómo presentarse en el espacio social y a ser identificada en consecuencia.

Una empresa propietaria de diversas marcas de bebidas alcohólicas utilizó la imagen del actor más reconocido para vender alcohol, sin permiso y sin avisarle, lo que llevó a un proceso judicial de catorce años para indemnizar al actor por vulnerar su derecho a la propia imagen y violar la Ley Federal del Derecho de Autor. La empresa tentó argumentar que se descontaran los costos de producción, distribución y comercialización de la campaña, pero la Corte rechazó esa interpretación.

La sentencia genera un precedente importante en casos futuros similares, donde se valorarán criterios similares y se garantizará un estándar reparatorio establecido. Por otro lado, la tardanza en resolver este caso es una interrogante a los tribunales, ya que demuestra que la justicia constitutional no siempre es accesible para quien no puede costear una década y media de litigio





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