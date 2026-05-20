La entrenadora María del Rosario Espinoza inspire y motiva a nuevos atletas en México

María del Rosario Espinoza ha sido muy motivadora para otros atletas a lo largo de su carrera. Ella castiga sus logros y espera que esa motivación continúe y que la cadena de logros se mantenga dando frutos. Es una entrenadora entendida como un símbolo del deporte mexicano y funciona como un ejemplo de perseverancia y disciplina a lo largo de su carrera deportiva

María del Rosario Espinoza conoce que sus logros han sido motivación para otros atletas; le confía en que esa cadena se mantenga y dé más frutos.

La entrenadora entendida como un símbolo del deporte mexicano trasciende las medallas y en el aprecio logrado por el público y las nuevas generaciones de atletas. La constant reminder de la calle y la reverencia de las generaciones jóvenes hacen que el reconocimiento constante sea la recompensa más significativa, saber que su historia inspira y sus triunfos siguen dejando huella en el deporte nacional





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