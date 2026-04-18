La Erosión del Orden Internacional: Reflexiones Autocríticas en Tiempos de Conflicto

El artículo analiza las profundas tendencias que están socavando el orden internacional basado en reglas, más allá de la coyuntura bélica actual en Medio Oriente. Se exploran la creciente competencia por recursos y posiciones estratégicas, así como la erosión de las instituciones multilaterales, lo que lleva a un entorno de mayor inestabilidad y disuasión militar.

En el fragor de conflictos de la magnitud y repercusión de la actual guerra en Medio Oriente, es natural que nuestra atención se centre en la coyuntura inmediata: las declaraciones de líderes, la posibilidad de acuerdos o la escalada bélica. Si bien esta tarea de análisis inmediato es fundamental y continuará siendo abordada en este espacio, es igualmente crucial dedicarnos a reflexiones que trasciendan el presente para abarcar un panorama más amplio.

Observamos, desde una perspectiva global, procesos que involucran a instituciones y estructuras internacionales, cuyas implicaciones merecen ser consideradas detenidamente. Estas tendencias, que anteceden a la actual conflagración en Medio Oriente, sin duda la sobrevivirán, subrayando la importancia de incorporarlas al debate contemporáneo. Hoy, me enfocaré en la persistente erosión del orden internacional basado en reglas, invitando a una mirada más autocrítica y reflexiva. Nos encontramos ante dos dinámicas paralelas que explican esta erosión. La primera se manifiesta en la acelerada competencia por recursos, posiciones estratégicas y puntos de estrangulamiento geopolíticos, intrínsecamente ligados tanto al avance tecnológico como al sostenimiento de una economía globalizada e interdependiente. Aunque no es un fenómeno reciente, la creciente fragmentación transnacional de los procesos productivos y la dependencia de cadenas de suministro han magnificado la claridad con la que se evidencia que el control de las rutas de abasto y circulación confiere un poder de negociación formidable en la geopolítica mundial. El ejemplo del Estrecho de Ormuz y las repercusiones globales de su posible cierre son solo una manifestación palpable de esta realidad. La segunda dinámica, que se desarrolla en paralelo a la primera, concierne a la progresiva erosión, a lo largo de muchos años, de los acuerdos e instituciones diseñados para gestionar la anarquía inherente al sistema internacional. Esta tendencia, que precede con creces la era Trump y no se limita a las acciones recientes de Estados Unidos, no implica que dicho orden fuera inmaculado o que los estados lo observaran escrupulosamente en todo momento. Lo que sí subraya es el incremento constante y sistemático con el que distintos países han desafiado y puesto a prueba este orden internacional basado en reglas, hasta el punto de que cada vez más se percibe como insuficiente para garantizar la estabilidad y seguridad de los actores del sistema. La conclusión que estos actores están extrayendo es que, a medida que el sistema internacional deja de ser un garante eficaz de sus objetivos de seguridad nacional, la disuasión se vuelve una prioridad fundamental. La disuasión, que se construye por diversas vías, descansa esencialmente en tres factores centrales: (a) la capacidad militar suficiente y su constante perfeccionamiento, lo que a menudo conduce a costosas y prolongadas carreras armamentistas y al abandono de tratados que restringen a ciertos estados en estas áreas; (b) la percepción por parte de los posibles rivales de que se poseen tales capacidades; y (c) la convicción de esos rivales de que el estado está dispuesto a emplear dichas capacidades. Estos factores, de manera inherente, generan un entorno de alta inestabilidad, donde los estados se convencen cada vez más de la necesidad de proyectar su determinación y, por ende, están más propensos a desafiar no solo el orden internacional existente, sino también a poner a prueba la determinación de sus adversarios. El resultado es un riesgo creciente de enfrentamientos potenciales, exacerbado por el contexto de competencia global que hemos descrito. Este tipo de análisis, que en su momento definió una época y cuyas conclusiones parecen estar resurgiendo con fuerza en muchos gobiernos y liderazgos, contrasta con otros enfoques que se centran en la dimensión del deber ser, en el mundo ideal que deseamos. Desde estos ámbitos, se emiten condenas por la violación de las reglas establecidas o por la desestimación de las instituciones internacionales que deberían ejercer un rol ordenador ante la anarquía. Si bien estas críticas son legítimas, el problema radica en que, mientras se formulan, los estados continúan inmersos en las carreras armamentistas que hemos mencionado, abandonan acuerdos internacionales que limitaban sus acciones o, de manera más simple, ignoran deliberadamente las instituciones internacionales en sus procesos de toma de decisiones. La cuestión medular, sin embargo, reside en que, si en algún momento deseamos revertir esta erosión y reconstruir la arquitectura del orden internacional, o incluso rediseñarla por completo, deberemos, indefectiblemente, plantearnos y responder preguntas cruciales con un diagnóstico, análisis y recomendaciones sólidos. Para lograrlo, debemos comenzar por reconocer que estas instituciones multilaterales no están compuestas por entidades ajenas al sistema, sino por sus estados miembros, es decir, por nosotros mismos. Los arreglos internacionales y el orden basado en reglas no fueron concebidos de manera exógena al sistema, sino que son el resultado de la interacción y las decisiones de los propios actores estatales





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