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La escena más cara y compleja del cine: 5 millones, 135 cámaras y 30 segundos

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La escena más cara y compleja del cine: 5 millones, 135 cámaras y 30 segundos
SwordfishEfectos EspecialesHollywood
📆6/8/2026 9:42 PM
📰SensaCine México
76 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 51%

Descubre cómo se filmó la secuencia más obsesiva y costosa de Hollywood, con 5 millones de dólares, 135 cámaras y meses de planificación para solo 30 segundos de pura精准 técnica.

La escena más difícil de grabar en la historia del cine no solo es un dato curioso, sino que representa la cumbre de la obsesión técnica y el derroche de recursos en Hollywood .

Se trata de una secuencia de aproximadamente treinta segundos que costó cinco millones de dólares, requirió el uso de unas 135 cámaras y once meses de planificación. Esta proeza se dio en la película Swordfish: Acceso autorizado, estrenada en 2001 y dirigida por Dominic Sena, donde una explosión en cámara lenta de una bomba colocada en un rehén es filmada desde múltiples ángulos simultáneos mientras la onda expansiva destruye todo a su alrededor.

La hazaña consistió en coordinar una coreografía milimétrica: cada elemento, desde la explosión física hasta el lanzamiento de coches de policía y el vuelo de los actores, se tuvo que cronometrar con precisión para que al llegar a la cámara número 125, un doble de acción estuviera exactamente en el Encadre. El equipo utilizó capas de filmación separadas para garantizar la seguridad; una capa para la explosión, otra para el coche y otra para los stuntmen, todo posteriormente combinado con CGI.

Tres días de rodaje y tres meses de planificación previa fueron necesarios para definir qué se filmaría en vivo y qué se añadiría digitalmente. A pesar del impacto visual de esta escena, la película en general tuvo un rendimiento comercial modesto, aunque este fragmento se recuerda como un referente de los efectos prácticos y la innovación tecnológica de principios de siglo.

La escena, aunque breve, resume la búsqueda de perfección en el séptimo arte, donde la precisión y el presupuesto se encuentran para crear momentos inolvidables

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Swordfish Efectos Especiales Hollywood Rodaje CGI Costes Producción

 

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