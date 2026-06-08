La esclerosis múltiple: una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal. Puede manifestarse en muchas partes del organismo y hacerlo de maneras muy diferentes. Los síntomas más frecuentes suelen ser debilidad, fatiga, entumecimiento en el rostro o en las extremidades, problemas de visión, espasmos musculares y dificultades de coordinación y equilibrio.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central , formado por el cerebro y la médula espinal. En ella, las fibras nerviosas están protegidas por una sustancia llamada mielina que ayuda a que los mensajes viajen velozmente entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Sin embargo, en el caso de la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario confunde la mielina con un cuerpo extraño y la ataca. Esto daña la mielina y la elimina de las fibras nerviosas, dejando cicatrices y interrumpiendo los mensajes que viajan a lo largo de las fibras nerviosas. Puede disminuir en velocidad, distorsionarse o no transmitirse. La esclerosis múltiple puede manifestarse en muchas partes del organismo y hacerlo de maneras muy diferentes.

Se la conoce como la enfermedad de las mil caras. Los síntomas más frecuentes suelen ser debilidad, fatiga, entumecimiento en el rostro o en las extremidades, problemas de visión, espasmos musculares y dificultades de coordinación y equilibrio. El dolor también es un síntoma habitual, ya que lo presentan más del 50% de los pacientes.

Además de una gran variedad de síntomas, esta enfermedad también tiene diversas formas de evolución. En algunos casos, se presenta con brotes seguidos de remisiones, mientras que en otros sigue un curso progresivo desde el inicio o comienza con brotes y más tarde se vuelve progresiva. La forma remitente recurrente es la más habitual, pues afecta a aproximadamente el 85% de las personas diagnosticadas. No existe cura para la esclerosis múltiple, pero sí puede tratarse.

Los tratamientos actuales son de varios tipos: para los brotes, para los síntomas y también hay tratamientos modificadores de la enfermedad. El uso de corticosteroides durante los brotes es el tratamiento de elección para disminuir su duración y gravedad. En cuanto a los síntomas, se pauta tratamiento farmacológico para la rigidez, los espasmos musculares, el dolor o los trastornos psiquiátricos. Existentes, además, posibilidades terapéuticas de modificación del curso de la enfermedad: inmunosupresores, interferón, acetato de glatiramero, natalizumab o la plasmaféresis.

El interferón tiene propiedades antiinflamatorias, el acetato de glatiramero puede ayudar a bloquear el ataque del sistema inmune a la mielina y natalizumab es un anticuerpo monoclonal que impide que los glóbulos blancos lleguen al cerebro. Por su parte, la plasmaféresis es un procedimiento que consiste en extraer sangre del cuerpo y separar el plasma de las células sanguíneas. El objetivo es eliminar anticuerpos, sustancias inflamatorias y otras partículas nocivas que se encuentran en el plasma.

En los últimos años, hemos asistido a avances muy importantes en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Actualmente disponemos de muchos tratamientos modificadores de la enfermedad que ayudan a retrasar su progresión, reducir la discapacidad futura y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Además, el futuro del tratamiento de la esclerosis múltiple es prometedor. Los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton han arrojado resultados muy esperanzadores. La BTK es una enzima fundamental para el desarrollo, supervivencia y activación de los linfocitos B, que son las células del sistema inmune que desencadenan el ataque contra la mielina.

El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado recientemente la aprobación de tolebrutinib, desarrollado por la compañía farmacéutica Sanofi, para tratar la esclerosis múltiple secundaria progresiva cuando no haya habido brotes en los últimos dos años. Se espera que la decisión final llegue en unos meses





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Esclerosis Múltiple Enfermedad Autoinmune Sistema Nervioso Central Debilidad Fatiga Entumecimiento Problemas De Visión Espasmos Musculares Dificultades De Coordinación Y Equilibrio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viggo Mortensen compró los caballos de 'El Señor de los Anillos' tras terminar la trilogíaEl actor Viggo Mortensen, conocido por interpretar a Aragorn en la trilogía de 'El Señor de los Anillos', compró tres de los caballos utilizados en la filmación tras concluir las grabaciones. Este gesto refleja el profundo vínculo que estableció con los animales y su compromiso con su bienestar a largo plazo.

Read more »

Depresión tropical Dos-E provoca lluvias torrenciales en estados del sur; puede tocar tierra como tormenta'Se localiza a 155 kilómetros (km) al sur de Acapulco, Guerrero, y a 165 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Michoacán', indicó el SMN en un comunicado.

Read more »

La Copa Mundial de la FIFA 2026™: Los equipos más caros y los jugadores más destacadosLa Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cerca y los equipos están listos para enfrentarse en la cancha. Sin embargo, es claro quiénes son los equipos que tienen ventaja con base en los jugadores más caros.

Read more »

El peligroso hábito de los mexicanos que los puede llevar al hospital o la morgue4 de cada 10 mexicanos prefieren soportar el estrés, la ansiedad o el dolor físico antes de acudir a una consulta médica, un fenómeno cultural que impulsa la automedicación y el uso riesgoso de remedios caseros

Read more »