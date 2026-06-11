La espera terminó: la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial 2026 en México

La espera terminó! Este jueves 11 de junio los ojos de todo el mundo están puestos en México por la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial 2026, que se celebrará en el Estadio Ciudad de México. Por si fuera poco, nuestro país no solo albergará este momento histórico, sino que también tendrá el primer partido de la justa deportiva con la Selección Mexicana enfrentándose a Sudáfrica. Sin embargo, previo al encuentro entre estas dos selecciones se realizará la ceremonia de Inauguración que nos tiene muchas, pero muchas sorpresas y lo que muchos anhelan ver: ¡a los artistas invitados! Y es que estamos por ver cómo de Shakira a Alejandro Fernández hacen retumbar el ex Estadio Azteca para la Copa Mundial 2026. ¡Y no te lo puedes perder! Es por ello que en El Heraldo de México te invitamos a seguir todos los detalles del evento y del primer partido completamente en vivo tanto del arranque de la jornada, como de todo lo que pasa durante el primer partido de México vs Sudáfrica, al cual puedes acceder a través de nuestros canales oficiales.

La espera terminó! Este jueves 11 de junio los ojos de todo el mundo están puestos en México por la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial 2026 , que se celebrará en el Estadio Ciudad de México.

Por si fuera poco, nuestro país no solo albergará este momento histórico, sino que también tendrá el primer partido de la justa deportiva con la Selección Mexicana enfrentándose a Sudáfrica. Sin embargo, previo al encuentro entre estas dos selecciones se realizará la ceremonia de Inauguración que nos tiene muchas, pero muchas sorpresas y lo que muchos anhelan ver: ¡a los artistas invitados!

Y es que estamos por ver cómo de Shakira a Alejandro Fernández hacen retumbar el ex Estadio Azteca para la Copa Mundial 2026. ¡Y no te lo puedes perder!

Es por ello que en El Heraldo de México te invitamos a seguir todos los detalles del evento y del primer partido completamente en vivo tanto del arranque de la jornada, como de todo lo que pasa durante el primer partido de México vs Sudáfrica, al cual puedes acceder a través de nuestros canales oficiales





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