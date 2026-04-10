La estrategia militar de Trump contra las drogas no logra detener el flujo hacia Estados Unidos

A pesar de las incautaciones, la estrategia militar de la administración Trump contra el narcotráfico no ha logrado detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Los cárteles se adaptan a las nuevas circunstancias.

El enfoque militarizado del gobierno de Donald Trump en su lucha contra el narcotráfico no ha logrado detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, a pesar de algunos éxitos en la incautación de sustancias ilícitas. Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, la administración Trump intensificó su estrategia, abandonando la cooperación multilateral en favor del uso del poder militar para combatir a los cárteles de la droga, tanto en tierra como en mar.

La estrategia, centrada en atacar embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, así como en reforzar la seguridad en la frontera con México, ha mostrado resultados mixtos. Si bien las incautaciones generales de drogas en la frontera aumentaron en un 9% en comparación con el último año de la administración Biden, pasando de 115,219 a 125,551 kilogramos decomisados, la reducción en el decomiso de fentanilo, que disminuyó casi un 46%, sugiere una disminución en el flujo de esta droga, catalogada como un Arma de Destrucción Masiva por el gobierno de Trump. No obstante, informes de instituciones especializadas, como el de Insight Crime titulado “Poder de fuego vs. tráfico de drogas: ¿qué ha logrado el poder militar de Estados Unidos en el Caribe?”, señalan que la estrategia militarista no ha logrado detener el flujo general de drogas, dado que las organizaciones criminales se adaptan constantemente a las nuevas circunstancias. \El reporte de Insight Crime revela que las organizaciones criminales han adaptado sus métodos y rutas de transporte para mantener el suministro de drogas, aprovechando métodos alternativos y puntos de transbordo. La Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos 2026 también advierte que los cárteles mexicanos, especialmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, han modificado sus rutas de trasiego en respuesta al aumento de la seguridad fronteriza. Este documento destaca que los puertos de entrada oficiales en la frontera entre Estados Unidos y México siguen siendo los principales puntos de acceso para las drogas ilícitas, a menudo ocultas en vehículos de pasajeros y camiones. A nivel regional, las organizaciones criminales han explorado nuevas rutas para el transporte de sus mercancías, incluyendo el aumento de las rutas alternativas debido a la presión estadounidense en el Caribe. La ruta del Caribe, que surgió en los años 80, ha sido históricamente un punto clave para el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos. La presión militar estadounidense ha empujado a estas organizaciones a buscar nuevas rutas a través de Centroamérica, sin embargo, la ruta del Caribe no ha desaparecido y se reactiva cuando la presión en otras áreas aumenta. Por ejemplo, la campaña de Estados Unidos en el Caribe interrumpió algunos corredores de tráfico, obligando a las redes criminales a desviar rutas hacia el este, en dirección a Guyana, Surinam y Brasil, para evitar las fuerzas estadounidenses. \Facundo Rosas, experto en seguridad y subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, explica que los cárteles buscan constantemente nuevas rutas y métodos de transporte para garantizar el flujo de sus mercancías y mantener sus operaciones. Las organizaciones criminales han aprendido a adaptarse a las estrategias gubernamentales, diversificando sus envíos para evitar la detección y minimizar las pérdidas en caso de incautaciones. Estas organizaciones aprovechan los conflictos y vacíos de poder para mover sus productos, lo que asegura que las drogas, incluyendo fentanilo, marihuana, cocaína, carfentanilo y otras drogas de diseño, sigan disponibles en Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos del gobierno. La diversificación de las rutas de trasiego, el uso de métodos de transporte innovadores y la adaptación constante a las medidas de seguridad son claves para la persistencia del narcotráfico. Los cárteles buscan espacios donde la vigilancia sea menor y emplean nuevas formas de introducir la droga, lo que demuestra la complejidad y la adaptabilidad del crimen organizado





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