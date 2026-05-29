La ex presidenta del Colegio de Arquitectos continúa sin sanciones por obra irregular en Guanajuato capital

La ex presidenta del Colegio de Arquitectos de Guanajuato capital continúa sin sanciones por una obra irregular en la ciudad. La alcaldesa afirmó que aún no existe certeza sobre una posible multa.

La ex presidenta del Colegio de Arquitectos de Guanajuato capital continúa sin sanciones por una obra irregular en la ciudad. La alcaldesa afirmó que aún no existe certeza sobre una posible multa.

Tras el descubrimiento de una construcción de un piso y una obra en desarrollo por parte de la ex presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado, María de Jesús Dorado Caudillo, el pasado 16 de mayo, las multas o sanciones siguen sin aplicarse. Autoridades municipales continúan sin definir sanciones por la obra irregular detectada. Se detectó material de construcción sin empleados ni albañiles presentes, lo que podría haber llevado a la detención de dichos trabajadores por edificar de manera ilegal.

La Dirección General de Desarrollo Urbano no ha aplicado ninguna sanción económica, que podría alcanzar hasta los 27 mil pesos, ni las medidas administrativas correspondientes. La presidenta municipal desconoció el tipo de multa económica, administrativa o normativa que podría imponerse como sanción más estricta contra Dorado Caudillo. La ex presidenta del Colegio de Arquitectos recientemente acudió con la alcaldesa para intentar mediar su situación patrimonial.

La investigación y la sanción concreta contra la ex presidenta del Colegio de Arquitectos siguen sin avances claros





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guanajuato Capital Obra Irregular Ex Presidenta Del Colegio De Arquitectos Sanciones Multa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Congreso de Guanajuato deberá corregir ley contra terapias de conversión tras fallo de la CorteLa SCJN invalidó excepciones en la ley contra terapias de conversión en Guanajuato y obligó al Congreso a reformar el marco legal

Read more »

Kromberg & Schubert invertirá 26 millones de dólares y generará mil empleos en GuanajuatoLa empresa alemana Kromberg & Schubert anunció una inversión de 26 millones de dólares en San Francisco del Rincón e Irapuato, Guanajuato, que creará mil nuevos empleos. La compañía ampliará su planta de plásticos y desarrollará proyectos para BMW. Actualmente emplea a seis mil personas, 90% guanajuatenses y 60% mujeres.

Read more »

Clima en Guanajuato: Cielos nublados y lluvias para este miércolesPronóstico del tiempo para el miércoles 27 de mayo en Guanajuato, con cielos nublados y lluvias en el suroeste. Temperaturas máximas hasta 31°C.

Read more »

COFOCE preparará a productores de Guanajuato para exportar primero a América y luego a EuropaCOFOCE capacitará a productores locales para exportar primero a Estados Unidos y Centroamérica, antes de impulsar el convenio con la UE que busca aumentar 50% los envíos

Read more »