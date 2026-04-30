La Explotación de la Visibilidad Digital: Cuando la Notoriedad se Convierte en Riesgo

Análisis de cómo la visibilidad en el entorno digital, especialmente para figuras públicas, se ha transformado en un activo explotable, generando riesgos de ciberacoso, manipulación y daño a la reputación, y las implicaciones legales y éticas que esto conlleva.

En el panorama digital contemporáneo, la visibilidad ha trascendido su rol como simple ventaja para erigirse como un riesgo operativo significativo. La notoriedad de una figura pública – su reconocimiento, la narrativa que la define, su conexión con el público – se ha convertido en un recurso explotable por terceros para generar contenido, atraer tráfico y, en muchos casos, obtener beneficios económicos.

Lo que acontece en torno a las celebridades no es un mero incidente de conversación social, sino la manifestación de un fenómeno mucho más profundo: la transformación de la vida personal en mercancía de consumo, y de ese consumo en una cadena de valor compleja que involucra a plataformas digitales, creadores de contenido y audiencias… a cualquier costo. El núcleo del problema no reside en la crítica en sí misma, sino en la explotación que se deriva de ella.

El ecosistema digital opera bajo una serie de incentivos bien definidos: visibilidad, interacción y permanencia en la mente del usuario. Dentro de este marco, el contenido que genera una reacción, independientemente de su naturaleza – ya sea positiva o negativa – tiende a alcanzar una mayor difusión. En consecuencia, la polémica, la insinuación maliciosa y la ridiculización encuentran un terreno fértil para proliferar, sin importar quién sea el blanco de estos ataques.

Hoy en día, no solo se comentan los hechos, sino que se producen, se replican y se manipulan activamente. Las herramientas de inteligencia artificial han abierto un abanico de posibilidades para la creación de animaciones, recreaciones, doblajes de voz, deepfakes y piezas visuales diseñadas para exagerar rasgos, alterar contextos o presentar versiones distorsionadas de la realidad de una persona. El contenido deja de ser una simple interpretación de los hechos y se transforma en una construcción artificial.

Y esa construcción, cuando se dirige sistemáticamente hacia la burla o el descrédito, deja de ser un acto espontáneo para convertirse en una forma de ciberacoso estructurado y premeditado. Sin embargo, no todo el contenido que circula bajo esta lógica queda automáticamente amparado por la libertad de expresión. El derecho a opinar no implica un permiso ilimitado para hostigar, distorsionar la verdad o construir narrativas repetitivas con el objetivo de dañar la percepción pública de una persona.

La línea que separa la expresión legítima del abuso no se desdibuja por la etiqueta que alguien se adjudique: ni la cercanía personal, ni la autoproclamación como comunicador, ni la pertenencia a una industria específica legitiman la generación sistemática de contenido cuyo único propósito es degradar a otro individuo. No se trata simplemente de comentarios aislados, sino de una producción constante de material – videos, publicaciones, clips, interpretaciones, contenidos generados o asistidos por inteligencia artificial – que mantiene viva una conversación negativa y perjudicial.

En este punto, el contenido deja de ser espontáneo y se convierte en una línea editorial definida. Y como toda línea editorial en el entorno digital, busca obtener rendimiento económico. Desde la perspectiva del marketing, la identidad pública de una figura no es un concepto abstracto, sino un activo valioso con la capacidad de generar beneficios económicos.

Su reconocimiento, su credibilidad y su posicionamiento en el mercado impactan directamente en las decisiones comerciales, las asociaciones estratégicas y las oportunidades de negocio. Cuando ese activo es utilizado de manera recurrente por terceros para atraer audiencia, incluso a través de contenido adverso o manipulado tecnológicamente, se produce una transferencia de valor que no siempre es legítima ni ética.

La consecuencia inevitable es que la narrativa deja de basarse en hechos verificables y comienza a construirse a partir de estímulos diseñados para maximizar la interacción del usuario, sin importar la veracidad de la información. Desde el punto de vista jurídico, esta situación abre un amplio abanico de implicaciones legales.

El uso reiterado de la identidad de una persona en contenidos que generan interacción puede involucrar cuestiones relacionadas con los derechos de imagen, el aprovechamiento indebido de la notoriedad, la afectación a activos intangibles e incluso la competencia desleal, dependiendo de la finalidad y del contexto en el que se produzca. La incorporación de herramientas de inteligencia artificial añade además variables complejas, como la alteración de la realidad, la atribución indebida de conductas o expresiones y la dificultad probatoria sobre el origen del contenido.

En el ámbito de la publicidad, se sabe que la repetición constante de un mensaje consolida asociaciones en la mente del consumidor. Cuando un nombre aparece de forma constante vinculado a una narrativa específica – independientemente de su veracidad – el mercado termina integrando esa asociación en su percepción general. Y la percepción, a su vez, influye directamente en las decisiones de compra y en la formación de opiniones.

El derecho no pretende intervenir en la conversación pública legítima ni censurar la libertad de expresión. Su función primordial es identificar el momento en que esa conversación deja de ser un intercambio de ideas y se convierte en una dinámica que produce efectos jurídicamente relevantes: daño a la reputación, aprovechamiento indebido de la imagen o interferencia en la vida privada. El desafío fundamental reside en delimitar ese punto de inflexión.

La industria del entretenimiento, por su propia naturaleza, tiende a amplificar estos fenómenos. Pero también tiene la responsabilidad ética de reconocer cuándo la conversación deja de aportar valor y comienza a erosionarlo. Esto obliga a replantear el equilibrio entre la libertad de expresión, la responsabilidad social y el aprovechamiento económico. No desde la censura, sino desde una perspectiva moral clara y definida.

En definitiva, la discusión no gira en torno a simpatías personales ni a afinidades del público, sino en comprender cuándo el contenido deja de ser una expresión legítima y se convierte en un mecanismo de explotación





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