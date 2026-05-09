La expulsión de los jesuitas en América: Contribuyó a acelerar el declive de las colonias

Considerable número de jesuitas criollos exiliados en el siglo XVIII contribuyó a la formación de una conciencia americana distinta y contrapuesta a la conciencia hispánica.

Los expulsos del Papa Clemente XIV en 1773 tuvieron repercusiones directas en los procesos independentistas de la segunda Escolástica (representada por los jesuitas Luis de Molina, Francisco Suárez y Juan de Mariana) y en las de entonces llamado liberalismo inglés o del pensamiento constitucionalista estadounidense de finales del siglo XVIII.

Hay suficiente evidencia a través de publicaciones por parte de aquéllos que su relevancia en oposición al dominio español aumentó tras la afirmación de que la expulsión de los jesuitas contribuyó a acelerar las pérdidas de las colonias americanas





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