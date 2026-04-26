La Extorsión en México: Un Delito en Ascenso que Paraliza la Economía y Siembra el Miedo

La extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad y la economía en México, afectando a comerciantes, empresarios y ciudadanos en general. El incremento en el número de víctimas y la falta de denuncia evidencian la gravedad del problema y la necesidad de estrategias más efectivas para combatirlo.

La extorsión en México se ha convertido en una de las actividades delictivas más lucrativas y arraigadas, afectando a todos los sectores de la población.

Lo que comenzó como una expansión sostenida por la impunidad, el miedo y la fragilidad institucional, ha evolucionado con la diversificación de métodos por parte de las organizaciones criminales. Estas utilizan ahora redes sociales, servicios de mensajería y suplantación de identidad para manipular a sus víctimas, aprovechando la facilidad de acceso a información personal en línea.

Abrir un pequeño negocio en gran parte del país implica no solo una apuesta económica, sino un acto de valentía, ya que el miedo a las amenazas constantes supera a la preocupación por la competencia o las ventas. La extorsión, incluyendo el 'cobro de piso' y la extorsión telefónica, ha paralizado inversiones, cerrado negocios y sembrado el miedo en miles de familias.

La falta de denuncia, alimentada por la corrupción y la ineficacia institucional, convierte a la extorsión en un delito silencioso. Las estadísticas revelan un preocupante aumento en el número de víctimas. En 2015 se registraron 6,223 casos de extorsión, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 10,862, lo que representa un incremento del 74 por ciento.

Hasta abril de 2025, se registraba un promedio de 27.97 casos diarios a nivel nacional, culminando el año con 11,081 víctimas, la cifra más alta en los últimos diez años. A pesar de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en julio pasado, el problema persiste. En 2024, la extorsión se posiciona como el tercer delito más común, solo superado por el robo y el fraude.

Los estados más afectados son el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León, manteniendo la misma tendencia entre 2024 y 2025. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI revela que en 2024, el 97 por ciento de los casos de extorsión no fueron denunciados, lo que la convierte en el segundo delito con mayor cifra negra en el país. Las modalidades de extorsión han evolucionado.

El 'cobro de piso' sigue siendo la forma más común, exigiendo dinero a comerciantes, transportistas y agricultores para operar 'sin problemas'. La extorsión virtual, a través de plataformas como WhatsApp y Telegram, utilizando perfiles falsos y suplantación de identidad, también ha ganado terreno. Se observa el cobro por el transporte y una táctica más sofisticada que implica el robo de datos sensibles del celular de la víctima para chantajearla con la publicación de información personal.

A pesar de los elementos positivos de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, como la actualización del tipo penal, expertos como Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, consideran que las acciones implementadas son insuficientes. Combatir la extorsión representa un desafío crucial para el Sistema Judicial Nacional, ya que su impacto social y económico es significativo y requiere una evaluación y control exhaustivos, considerando las particularidades de cada región.

México, a través de sus instituciones, se enfrenta a este problema que afecta a toda la sociedad





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