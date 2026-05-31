La madre de Axel explicó que el niño de 10 años necesita 20 mil pesos para acceder a un procedimiento médico complementario después de ser sometido a una cirugía por complicaciones renales.

La familia de Axel Josué busca apoyo para su recuperación médica . El niño de 10 años recientemente fue sometido a una cirugía por complicaciones renales y necesita 20 mil pesos para acceder a un procedimiento médico complementario.

La madre de Axel explicó que el diagnóstico de hidronefrosis crónica grado cuatro llegó en diciembre de 2025, después de que el menor comenzara a presentar fuertes dolores abdominales. Tras varias consultas médicas y estudios especializados, los especialistas detectaron afectaciones en ambos riñones, siendo el derecho el que registraba un mayor daño. El procedimiento que Axel necesita tiene un costo aproximado de 20 mil pesos, cantidad que actualmente intenta reunir con ayuda de familiares, amigos y personas que deseen colaborar.

Quien desee apoyar puede comunicarse al 844 701 6607 y hacer aportaciones al número de cuenta 4152 3140 2451 2322. La familia hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar a Axel en esta última etapa de su tratamiento y lograr reunir los recursos necesarios para el procedimiento que le permitirá concluir su recuperación.

Axel cursa el tercer grado de primaria, pero debido a su condición médica, ha tenido que alejarse temporalmente de la escuela y de las actividades que disfrutaba con sus compañeros. Su madre señaló que el proceso ha representado un cambio drástico para el niño, acostumbrado a jugar, salir y convivir con sus amigos, así como pasar tiempo con su mascota.

La Clínica Santa Teresa de Saltillo absorbió los gastos de cirugía, hospitalización y medicamentos para realizar el procedimiento que salvó la vida de Axel. Sin embargo, aún necesita una intervención adicional programada para las próximas semanas, mediante la cual los médicos retirarán dispositivos colocados durante la operación para facilitar su recuperación y permitir que vuelva a su vida normal





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