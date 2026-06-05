La familia de Ederson enfrenta nuevamente la separación en la frontera

La familia de Ederson, de 11 años, enfrenta nuevamente la separación en la frontera entre Estados Unidos y Guatemala, a pesar de un acuerdo legal histórico destinado a mantenerlos juntos.
La familia de Ederson, de 11 años, enfrenta nuevamente la separación en la frontera entre Estados Unidos y Guatemala. A pesar de un acuerdo legal histórico destinado a mantenerlos juntos, algunos padres han estado recluidos en centros de detención de inmigrantes durante meses, mientras que otros han sido deportados a sus países de origen tras ser separados de sus familias una vez más.
La investigación de la Associated Press ha revelado que el gobierno está deteniendo y deportando a esas mismas familias, a pesar de la indignación mundial que siguió a las separaciones forzosas en la frontera ordenadas por el presidente Donald Trump en 2018. Los agentes federales han estado deteniendo a personas de sus comunidades con tal rapidez que, según la Brookings Institution, ahora los padres de decenas de miles de niños han sido detenidos.
La familia de Ederson ayuda a entender las consecuencias de la política migratoria. Tras ser separado de su madre, Mirsy Maricela Alva López, y permanecer confinado durante cuatro meses y medio en un albergue gubernamental en Arizona cuando era un niño pequeño, Ederson Galicia Alva, de 11 años, enfrenta nuevamente la separación en la frontera entre Estados Unidos y Guatemala.
A pesar de un acuerdo legal histórico destinado a mantenerlos juntos, algunos padres han estado recluidos en centros de detención de inmigrantes durante meses, mientras que otros han sido deportados a sus países de origen tras ser separados de sus familias una vez más. La investigación de la Associated Press ha revelado que el gobierno está deteniendo y deportando a esas mismas familias, a pesar de la indignación mundial que siguió a las separaciones forzosas en la frontera ordenadas por el presidente Donald Trump en 2018.
Los agentes federales han estado deteniendo a personas de sus comunidades con tal rapidez que, según la Brookings Institution, ahora los padres de decenas de miles de niños han sido detenidos. La familia de Ederson ayuda a entender las consecuencias de la política migratoria.
Tras ser separado de su madre, Mirsy Maricela Alva López, y permanecer confinado durante cuatro meses y medio en un albergue gubernamental en Arizona cuando era un niño pequeño, Ederson Galicia Alva, de 11 años, enfrenta nuevamente la separación en la frontera entre Estados Unidos y Guatemala. A pesar de un acuerdo legal histórico destinado a mantenerlos juntos, algunos padres han estado recluidos en centros de detención de inmigrantes durante meses, mientras que otros han sido deportados a sus países de origen tras ser separados de sus familias una vez más.
La investigación de la Associated Press ha revelado que el gobierno está deteniendo y deportando a esas mismas familias, a pesar de la indignación mundial que siguió a las separaciones forzosas en la frontera ordenadas por el presidente Donald Trump en 2018. Los agentes federales han estado deteniendo a personas de sus comunidades con tal rapidez que, según la Brookings Institution, ahora los padres de decenas de miles de niños han sido detenidos
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